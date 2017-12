Presupuesto recibió ayer a Covifamilia

Representantes del Ejecutivo no concurrieron ayer a la comisión de presupuesto por los terrenos «de Tito Borjas» y se anuncia que lo harán mañana. El pasado lunes, pese a que las intenciones del Ejecutivo era que se aprobara un informe relativo al oficio remitido para dejar sin efecto la donación de un terreno que la ISJ realizó en el año 1976, para que este fuera entregada a una Cooperativa de Viviendas y que una vez que el Ministerio de Viviendas pagara una cifra cercana a los 187 mil dólares, la Intendencia, en lugar de destinar esos recursos al fondo rotatorio de tierras para la adquisición de más terrenos para Cooperativas, realizara determinadas inversiones de infraestructura en el Club Tito Borjas, quien por otra parte definiría cuales serían; el plenario, al decir del edil Javier Gutiérrez "abrió un compás de estudio", para determinar fehacientemente la propiedad de los terrenos, tomar contacto con los documentos existentes y analizar en profundidad el asunto, lamentando además que en un tema tan importante la Intendencia remitiera el oficio con "poco plazo" y sin toda la información. Se coordinó además que la comisión recibiría el miércoles (por ayer), tanto a los cooperativistas y su equipo técnico, para que presentaran el proyecto, como a la Directora y el Sub director de Administración, para que despejaran las dudas jurídicas entorno a los tres actos administrativos existentes en el mismo oficio que recibió el Legislativo. Lo cierto es que en la jornada de ayer, presupuesto, recibió a los cooperativistas, pero no ocurrió lo mismo con los representantes del Ejecutivo, quienes sí estarán presentes en la jornada de mañana. Se desconoce el motivo de la ausencia de los referentes del Ejecutivo, pero nuevamente causó malestar en algunos ediles que no se les informara con antelación de su "no comparecencia". Lejos de resolverse el asunto, una nueva instancia, se registrará mañana en la comisión de Presupuesto de la Junta Departamental.