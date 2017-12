La temporada comienza oficialmente hoy

Hoy se habilita el servicio de guardavidas Será en esta jornada cuando los guardavidas de la Intendentica comiencen a cumplir su tarea en los diferentes balnearios del Departamento. Este no es un elemento menor, porque más allá de las altas temperaturas y que la Intendencia Josefina ya informó que la calidad de aguas en los balnearios del Departamento es excelente, hasta no contar con el servicio de guardavidas, las playas no deberían estar habilitadas. Si bien la fecha ya había sido anunciada hace algún tiempo por parte del Director de Deporte y Turismo de la ISJ Miguel Calandria, en la jornada de ayer, tras el Gabinete Departamental el jerarca se refirió a esta situación. Explicó entonces que: "como estaba previsto van a bajar 22 guardavidas, en lo que es Río de la Plata, Cufré, Kiyú, Villa Olímpica, Playa Pascual y también en la Picada Varela. Recordó que las piscinas abrirán (recién) el 1ro de enero. Las casetas de Guardavidas En el mismo marco, Calandria explicó que se finalizó la colocación de las casetas de guardavidas, en este caso concreto en la zona de Playa Pascual. Esto en relación a "algunos comentarios" en cuanto a la escases de estas infraestructuras. De hecho el pasado sábado, durante la habilitación del nuevo paseo de la Escollera en Boca de Cufré, personalmente me llamó la atención que para todo el balneario solamente habían dos puestos de guardavidas. Ayer entonces el director dio respuesta a esa ausencia y explicó que: "en algunos lugares, cuando termina la temporada algunas las sacamos, sobre todo en Playa Pascual, por un tema de vandalismo". Se han colocado, muy sobre la fecha para evitar roturas…".

Los guardavidas, según aseguró Calandria trabajarán hasta el 4 de marzo, y luego de 4 días de licencia se extenderá el servicio a semana de turismo, como se había planteado. Es bueno señalar que el horario en donde habrá servicio de guardavida en los balnearios es de 9 de la mañana a 13 horas y luego de 15 a 19. Se entiende por parte de las autoridades que es bueno generar la cultura que hay determinados horarios que son "totalmente negativos" para estar en la playa. Aun así, se entiende necesario, fundamentalmente en el horario matutino que se debe estar presente hasta las 13, porque la gente baja tarde.