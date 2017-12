Hospital brinda asistencia a pareja involucrada

Denuncia de Mala Praxis en Libertad El Hospital de Libertad asiste psicológicamente a la pareja afectada por la pérdida del embarazo el pasado fin de semana. Tras un período de unos días de internación en el Hospital Pereira Rossell, la joven madre de 21 años fue dada de alta, y una vez en su casa, desde el Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad se pusieron en contacto con ella y su esposo. La Dirección del nosocomio se reunió con la joven pareja para escuchar lo sucedido de primera mano, al tiempo que de inmediato se ofreció el apoyo psicológico necesario para estos casos. Es que tras la pérdida del embarazo, la joven mujer cayó en un pozo depresivo importante.

Sobre el caso en si, el sábado la mujer, cursando un embarazo de cinco meses, comenzó a tener pérdidas junto con contracciones, por lo que su esposo pidió asistencia al destacado policial. Éste comunicó a la seccional Séptima, desde donde notificaron a la emergencia del Centro de Primer Nivel de Atención. Allí el médico se puso en contacto con el padre del bebé, a quien le expresó que 'no era peligro de aborto', si no que se trataría de cólicos, que con unos analgésicos se le pasaría. Ante la insistencia, el médico expresó que no tenía el equipo necesario por lo que se esperara al día siguiente.

Ante esto, el joven le pide a un vecino para realizar el traslado, momento en el cual la madre rompe bolsa en su casa..

De acuerdo a la versión de la pareja, una vez en la emergencia solo fue atendida la mujer dado que el doctor, 'ni la revisó'. Horas más tarde se la derivó al Hospital Pereira Rossell donde a la mañana siguiente se notificó el fallecimiento del bebé.

La pareja, realizó una denuncia de mala praxis y negligencia contra el médico que en ese momento ocupaba la emergencia. Al tomar estado público, la Gerencia de ASSE inmediatamente ordenó un informe de urgencia a la Regional Oeste del organismo que rápidamente tomó cartas en el asunto.

En tal sentido, la Regional culminó el informe, que fue elevado a las autoridades de ASSE para que hagan el análisis correspondiente y abrir, en caso de corresponder, una investigación administrativa.

Por estas horas, ASSE está precisamente procesando la información recibida para adoptar alguna medida ante este caso, mientras brinda la contención necesaria a la pareja de jóvenes que dijo sentirse 'destrozada' ante la pérdida del embarazo