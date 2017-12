¡A salvaguardar el Patrimonio!

8 y 9 de diciembre- 2ª Mesa Departamental de Patrimonio Rossana San Martín Cruxên La Comisión Departamental de Patrimonio de San José realizó una loable "2ª Mesa Departamental de Patrimonio».

Aquì sintetizamos las ponencias del sàbado 9 en el Espacio Cultural San José, de la restauradora Claudia Frigerio, de los profesores Silvina Florio, Pablo Rivero y Margarita Patrón (*). Sábado 9 de diciembre: Presentación de Restauradora Claudia Frigerio : obra de Martino Perlasca. Basílica Catedral de San José: Capilla del Santísimo Sacramento(**) - Espacio Cultural.

Hubo dos momentos y lugares. Una "in situ", en la Capilla del Santísimo Sacramento, en la que Claudia Frigerio se refirió a los 4 lienzos de ángeles y a 12 de cada uno de los Apóstoles, realizados por el pintor suizo Martino Perlasca (1860-1899). Fueron enviados por Perlasca cuando ya no estaba en Uruguay, para Mercedes Rodríguez quien los donó para esta Capilla. Fue Rodríguez quien la hizo construir y la legó a la comunidad [investigadora Margarita Patrón dixit en entrevista del 25- 10- 16].

Hay otras pinturas, que no están en la Capilla, que se usan en fechas de celebración religiosa. Frigerio destacó que estos lienzos tienen mayor valor artístico que la obra que ella descubrió literalmente en 2014, debajo de cinco capas de pintura en el Palacio Santos (Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo), y que se expusiera en una franja vertical que documentaba parcialmente ese hallazgo. El segundo momento de su ponencia, fue en el Espacio Cultural. Ahí mostró imágenes y explicó cada fase de esa restauración, que llevó 9 meses de arduo y minucioso trabajo de Frigerio y su equipo, con muestras analizadas en México y que concluyó recientemente, para lograr las cuatro obras alegóricas de pintura mural originales de Perlasca, que él pintara en el Palacio Santos cuando residió en Uruguay [1883]. Una labor de filigrana que respeta a su creador. Fascinante. Los lienzos de San José también se restaurarán. Buenas nuevas. Prof. Silvina Florio: "Turismo y Patrimonio en San José"

Florio mencionó lo que ya se hace, pero también que San José no es destino turístico como merece. Es el caso (por citar solo uno), de los humedales del Río Santa Lucía. Insistió en el factor humano y no solo en lo que se necesita desde el punto de vista material para concretar logros. Se podría trabajar con gente de todas las edades que se involucren con este patrimonio. Eso se apreció en la Visita a la Estación de AFE de Mal Abrigo realizada el sábado 9(rescate de valor patrimonial, destacado por más de un ponente). Asimismo habló sobre una tarea que hizo con sus alumnos sobre turismo.

Muchos proyectos institucionales quedan confinados, en lugar de compartirse con la comunidad y entre instituciones. Florio nos da esperanzas de que los jóvenes como ella y toda la gente, se "empodere" del Patrimonio. Profesor Pablo Rivero: Libro 1 de Necrópolis San José, 1875. Patrimonio Funerario y Patrimonio Ferroviario: vínculos.

Asombraron curiosidades de estas ponencias de Rivero, que unimos arbitrariamente, porque no fueron consecutivas y pertenecían a distintos sitios y fechas. "El Libro 1 …"es extremadamente detallista, con datos lógicos, pero también impensados de las personas sepultadas: sobre la pareja de la persona, características de su vivienda, su ocupación y muchos más. (¡!)

El Prof. Pablo Rivero ha recorrido varios camposantos. En una tumba se ponían partes de durmientes y otros implementos de los trenes, aun cuando esa persona no hubiera sido obrero ferroviario. En otra, no había restos, pero sí una lápida importante con curiosa inscripción de fechas (1928-1929). Un masón a quien le habían negado sepultura cristiana, estaba"custodiado" por la escultura de un ángel… Profesora Margarita Patrón: Capilla Bonifacio Maciel. Cementerio local.

Una investigación que permitió un rescate patrimonial.

En el año 2006, la investigadora Margarita Patrón, leyó en la prensa, una lista de deudores de la Intendencia. La Capilla Maciel era deudora desde 1994 y peligraba su demolición y eliminación de los restos de Bonifacio Maciel y Ramona Terán ( los dos fallecidos en 1881), que allí estaban. Eso la impelió a iniciar la biografía de Bonifacio Maciel. Patrón ya tenía datos de que él y su esposa Ramona Terán, acompañaron a Artigas en su decisión de abandonar el territorio oriental, a orillas del río San José e iniciaron el "Éxodo del pueblo oriental" en octubre de 1811. Puede leerse la biografía de Bonifacio Maciel en el libro de M. Patrón: "San José- Apuntes para una historia", 2011. Se basa en profusa documentación.

En su ponencia habló sobre Maciel y su esposa, su pasado artiguista y proyectó (entre otras), la imagen del pormenorizado" Padrón de Familias que emigran de la Banda Oriental" junto a Artigas, en el que figura esta pareja. Se casaron durante el Éxodo, en Entre Ríos, pero no quedó documentación de ello, por lo que Patrón dijo que pidieron el sacramento del matrimonio antes de morir.

Leyó fragmentos de un sabroso relato de Rafael Sienra sobre los agasajos que se le hacían a Monseñor Jacinto Vera cuando visitaba San José, y a los que asistía Don Bonifacio Maciel, porque era amigo de Don Jacinto. En esa época Maciel ya era "el indio ricachón", según reza el relato de Sienra leído por Patrón(y transcripto en el libro de ella).

Parte de la investigación de Patrón fue elevada por la Comisión de Patrimonio de San José a Juan A. Chiruchi, quien era intendente de San José en 2006. El señor intendente remitió un Proyecto a la Junta Departamental, para declarar Monumento del Patrimonio Cultural Departamental a la Capilla de Bonifacio Maciel. Luego de los trámites reglamentarios, eso se logró. Puede verse en la Necrópolis local una placa que lo corrobora y que Patrón proyectó en su ponencia. Ella manifestó su preocupación por futuras pérdidas patrimoniales si no se presta la debida atención.

(*) Ver entrevista al arquitecto argentino Jorge Tartarini quien hizo tambièn su ponencia el sàbado,en pág.7 del 12 -12-17 de nuestro periódico.

(**) Hay más información sobre la Capilla del Santísimo, en entrevistas realizadas el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2016 por quien suscribe.