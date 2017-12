Junta regresó a comisión el Informe por terreno "de Tito Borjas" para cooperativa

Ejecutivo pretendía que se votara anoche, pero las condiciones políticas no «estaban dadas». Los cooperativistas confirmaron que en el comienzo de las "conversaciones", el Asesor de Ordenamiento Territorial de la ISJ, Alexis Bonnahón participó de las mismas La Junta Departamental se reunió en forma extraordinaria en la noche de ayer. Uno de los puntos destacados era analizar un informe de la comisión de presupuesto en relación a un oficio remitido por la Intendencia en las últimas horas para concretar tres actos administrativos en un solo documento. El asunto generó sobre el fin de semana una nueva polémica en el sistema político. La Intención del Ejecutivo era que un terreno que en el año 1976 fue donado por la Intendencia al Club Tito Borjas para desarrollar obras de infraestructura, retornara al dominio público, debiendo por ende "dejar sin efecto la donación", para posteriormente ser entregado a la cooperativa de viviendas Covifamilia. Una vez que el Ministerio de Viviendas, pagara a la cooperativa por ese terreno, según trascendió entorno a unos 190 mil dólares, en lugar de seguir el trámite habitual del fondo rotatorio de la Intendencia es decir con ese pago volver a comprar tierras para cooperativas, el dinero se destinaría a la "a la realización de obras de infraestructura solicitadas por el Club Tito Borjas". El planteo causó dudas, tanto por su forma como por su contenido. Independientemente que "todos están de acuerdo" que el terreno debe tener como destino la construcción de esas viviendas, que los recursos que el traspaso generan tenga como destino a la institución deportiva, encendió algunas dudas. Si bien era intención del Ejecutivo que el tema se resolviera ayer, la coyuntura desfavorable (entre otras cosas porque requiere de mayorías especiales, es decir 21 votos), se resolvió remitir nuevamente el informe a comisión, para que esta pueda estudiar más en profundidad el asunto. De hecho, en la jornada de ayer se concretó una reunión con el propio Intendente Falero y jerarcas de la Intendencia, los ediles de la comisión y otros representantes políticos, para explicar algunos elementos que no quedan claros. Alianza por San José, no participó de esta reunión, porque fue notificada "sobre la hora" y los dos representantes del sector en la comisión por asuntos personales no podían concurrir. Si lo hicieron el Frente Amplio y el "Sumate". Finalmente el plenario resolvió el retorno del informe a la asesora y en la jornada de mañana volverá a reunirse, con la presencia de la Directora y el Sub Director de Administración, para responder algunas dudas legales existentes, sobre todo en relación a la propiedad del terreno y las cláusulas existentes a la hora de registrarse la donación en el año 1976. Antes de la sesión de ayer, las bancadas se reunieron con integrantes de la cooperativa, y allí le explicaron que "el asunto requiere un análisis mayor", elemento éste que el propio Presidente de la cooperativa, Héctor Soto, dijo "comprender ", pese a señalar que esperan se resuelva a la brevedad para poder postular en el próximo sorteo. Desde el FA, el edil socialista Javier Gutiérrez señaló que, es necesario "sacarse todas las dudas legales" para poder definir. "Se abre un compás de estudio, pero la Junta tiene que tomarse el tiempo necesario para analizarlo y hacer las cosas bien". Varios ediles, incluso el propio Gutiérrez señalaron que a su entender "no es un procedimiento correcto por parte de la ISJ enviar un oficio unos días antes del vencimiento, cuando del asunto se viene hablando desde hace tiempo" por ende creemos que existió un "ninguneo de la Junta Departamental" desde el Ejecutivo, que no entendemos en un tema tan importante como este". Finalmente, Gutiérrez no ocultó que "hay un tema que genera suspicacias, hay un nombre concreto que genera suspicacia como es el de Alexis Bonnahón, que obviamente el Intendente debería haberlo considerado como una variable política más (…) mandarlo el oficio con tiempo, a los efectos de aclarar todas las dudas que se puedan generar en el sistema político. No solamente el hecho que Bonnahón, sea presidente de Tito Borjas, sino además que se desarrolle como Asesor de Ordenamiento Territorial, y que a la vez, como fue confirmado por el propio Presidente de la Cooperativa en la noche de ayer, participó de las negociaciones entre el Club y la Cooperativa. Consultado Soto señaló que "comenzamos hablando (hace dos años) con el Sr. Bonnahón, que ahora es el Presidente, pero en ese entonces era Batista, pero Bannahón también estuvo en esas conversaciones, de hecho fue Bonnahón el que nos dijo que Tito Borjas no podía vender…"