Ministro Rossi, inauguró nuevo paseo de la escollera y «declaró un empate»

El pasado sábado, el Ministro de Trasportes y Obras Públicas, Víctor Rossi, llegó a nuestro departamento por partida doble. En primera instancia, y sobre el mediodía para inaugurar el nuevo tramo del by pass en Ecilda Paullier. La obra ha sido valorada por las autoridades y la ciudadanía, por un fuerte elemento de seguridad vial. El ministro defendió la inversión, su calidad aunque también señaló que en materia de seguridad, es necesario que todos los usuarios extremen su precaución para evitar siniestros. En el plano político, aunque no pasó más que por "un saludo", compartieron la actividad el Intendente José Luis Falero y el Senador Carlos Daniel Camy, quienes hasta el momento no han retomado el diálogo partidario, tras la ruptura interna que derivó en la remoción de los representantes de Alianza en el Gabinete. Empate Posteriormente, algo pasadas las 18 horas, el Ministro concurrió a Boca del Cufré, en donde se inauguró el "paseo de la escollera", tras haberse concretado la remoción de los 140, de los casi 400 metros que tenía el espigón inicialmente. Es sabido que la construcción de la escollera generó en su momento un fuerte debate entre ambos departamentos, debate que se extendió durante casi dos décadas. De hecho, al hacer uso de la palabra y también en rueda de prensa, el Ministro Rossi señaló que la habilitación de esta obra significa "un empate" entre los dos departamentos. Dijo: "dimos un paso importe que llevó mucho trabajo, pero con la idea que no hubiera perjudicados y tampoco vencedores, que la solución sirviera para todos (…) Al principio costó arrancar y llegamos a una solución que cambió el clima, por eso digo un empate". El efecto Independientemente de la sensación, para conocer si efectivamente la medida genera el efecto deseado, es decir el retorno de arena a las playas del vecino departamento, habrá que esperar la evolución. El ministro señaló que "todavía es muy nueva, se han hecho y se seguirán haciendo controles y estudios" para determinar si se logra el objetivo. En ese sentido el Ministro entiende que "la justicia estará satisfecha por el esfuerzo que hicimos…" El dragado En el mismo marco, y por primera vez, el Ministro aseguró que se cumplirá con el "trabajo de dragado, para mejorar el canal y darle mayores posibilidades…" señaló que se debe resolver cuando comienzan esas tareas, pese a que entiende que lo mejor sería no interferir con la temporada que está comenzando. La misma posición han mantenido los referentes tanto del náutico como del propio Balneario…". Seguramente entonces, en el mes de marzo pueda comenzar a concretarse el dragado para asegurar la navegabilidad del arroyo, elemento este que ha sido reiteradamente reclamado por los vecinos de nuestro departamento.