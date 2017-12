Justicia pide informe a la JUTEP por irregularidades en Legislatura anterior de la Junta

La Justicia penal continúa indagando entorno a la compleja situación registrada en la pasada legislatura de la Junta Departamental. Que tuvo y tiene, al menos hasta donde ha trascendido dos indagados, el ex edil y presidente Nelson Petre y el ex Secretario General, y actual Asesor de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de San José Alexis Bonnahón. Paralelamente en este largo proceso han sido desenas las personas que han declarado en calidad de testigos. En las últimas horas, el colega Pablo Fernández, en su portal www.sj.uy , informó que: "… una de las últimas actuaciones de la fiscal actuante, agregó un elemento muy significativo y de alta actualidad. En estos días se remitió el material judicial sobre la actuación de los funcionarios implicados en estas irregularidades a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) (…) Con seguridad, el análisis de la Jutep no llegará este año, sino que habrá que esperar algunos meses, ya del 2018…" dice la información publicada por Fernández. Para el caso es bueno recordar que tras la actuación de una comisión investigadora en la Junta Departamental, el plenario aprobó el informe que aconsejaba que la junta remitiera loa actuado a la justicia penal, para que esta, determinara las responsabilidades de cada caso. Políticamente además, tuvo como respuesta inmediata la renuncia del entonces Secretario General y actual responsable del Ordenamiento Territorial del Departamento Alexis Bonnahón, quien al perder el respaldo político de la bancada nacionalista, presentó su renuncia.