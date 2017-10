Ante emplazamiento de Falero, Alianza ratificó posición de no votar el crédito

El Intendente dijo el jueves que si Alianza no cambia su posición debe dejar el Gabinete. Pocas horas después el sector de Camy ratificó su posición de no votar el crédito. Reivindicó Gobierno de Partido y no de un sector. Cuestionando que "se excluye a los compañeros por pensar distinto" Como había anunciado el Intendente Falero, se reunió el pasado jueves la Agrupación Departamental de Gobierno del Partido Nacional. El órgano, convocado por primera vez en el período, está integrado por el Intendente, los Ediles, Alcaldes y Concejales. Allí el tema central fue el relacionamiento entre los sectores en virtud de las diferencias existentes fundamentalmente en relación a la realidad económico-financiera de la Intendencia, que generara la negativa de Alianza por San José de acompañar la anuencia que el Ejecutivo envió a la Junta para tomar un nuevo crédito, esta vez por 64 millones de pesos. El emplazamiento de Falero Si bien las diferencias entre los sectores no son nuevas, en las instancias anteriores, algunas algo ríspidas, habían sido o resueltas o disimuladas, en todos los casos para mantener la unidad partidaria. El jueves al ser consultado por los medios, tras la reunión, el Intendente José Luis Falero había señalado: "transmitimos nuestra preocupación por lo que se ha venido planteando en los últimos días, como consecuencia de la no aprobación del préstamo por parte de Alianza (…) que se haya generado esa votación negativa, nos preocupaba porque veíamos que allí había o un muy mal asesoramiento, o una muy mala intención de Alianza hacia con nosotros, porque si no hay confianza con el Intendente para que cuando solicita un préstamo (…) si se perdió la confianza con el Intendente, obviamente yo no puedo de ninguna manera seguir manteniendo la confianza hacia Alianza, y eso significa que, o se cambia la actitud y se aprueba cuando venga del Tribunal (Tribunal de Cuentas de la República) y se rectifica lo que se hizo, o si de lo contrario se vuelve a ratificar ese voto negativo, es porque se perdió totalmente la confianza y obviamente no puedo tener directores de confianza en el Gabinete de Alianza Nacional, es clarísimo…" Alianza reafirma su posición Fueron necesarias menos de 24 horas para que Alianza por San José, comunicara públicamente su posición. En las últimas horas de la tarde de ayer, el sector liderado por el Senador Carlos Daniel Camy, en rueda de prensa, comunicó formalmente su posición. En primera instancia, fue el propio Legislador quien dio respuesta al "emplazamiento" realizado por el Intendente Falero. Allí Camy señaló: "en referencia al emplazamiento, que precisamente en este lugar, en el día de ayer, el Señor Intendente de San José, ha convocado a que rectifiquemos la posición respecto al préstamo, a un nuevo préstamo que el Gobierno Departamental ha solicitado al BROU, al duodécimo, que como se expresó en la Junta Departamental, en la primera instancias, Alianza Nacional, por lo que argumentó en su momento, no ha votado. Lo ha hecho señalando que si no se vota el préstamo, se tiene que ir los directores de nuestro sector del Gabinete. Nosotros queremos decir que vamos a ratificar la posición. Alianza no va a votar el préstamo. No han cambiado las condiciones y no han existido aspectos nuevos que nos hagan cambiar de opinión…" Por pensar distinto... Una vez hecha pública la postura, Camy continuó diciendo: "si por el solo hecho de pensar distinto, se piensa que se puede excluir a alguien de la participación, cuando somos del mismo partido. Cuando logramos por primera vez en la historia de San José, ganar la Intendencia con una candidatura única, que fue la del Intendente José Luis Falero, que nos honramos de ser su primer suplente, pero que respaldó todo el partido. Si por el hecho de pensar distinto, van a excluir a los compañeros, que lo hagan… que tomen la decisión. Nosotros no estamos de acuerdo con aumentar el endeudamiento del Gobierno Departamental, se lo hemos expresado al Intendente y hoy volvemos a decir que no cambiamos de opinión (…) Reafirmamos ante la población del departamento nuestra disposición de siempre de colaborar, desde el lugar que sea para tener la mejor gestión posible del Gobierno Departamental del Partido Nacional…". Reafirmamos que conceptos como la Gobernanza y como la construcción de confianza, son a nuestro juicio incompatibles con la actitud de un uso del poder que no escuche o no contemple otras miradas…" ¿es esa la Gobernanza?, ¿es esa la construcción de confianza, cuando si hay una mirada distinta, el camino es excluirla. Reafirmamos la confianza en un restablecimiento del diálogo que siempre debe existir, que tiene que ser tolerante y dejando de lado una actitud que excluya la actuación de otros por el solo hecho de pensar distinto…" Alianza en la Junta Consultado Camy sobre la postura que tendrá el sector en la Junta Departamental, en caso que se confirme el alejamiento de sus directores del Gabinete dijo: "trabajar, proponer, ayudar, criticar (…) vamos a ser el Partido Nacional gobernando desde la posición que ocupemos. Así como hemos estado y estamos, y queremos seguir estando, porque somos parte de un Gobierno que es del Partido Nacional. No es un Gobierno de un sector, nosotros queremos un Gobierno de Partido, no soy yo el que quiere un Gobierno de un sector (…) y estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo mejor para el Departamento de San José…" ¿Arrancó la campaña? El Intendente había señalado en la noche del jueves, que si Alianza mantenía su posición era porque "había comenzado la campaña". Al ser consultado Camy señaló: "nosotros no nos hemos proclamado, hubo una candidatura proclamada a la Intendencia, que no sé si sigue, del otro sector del Partido. La campaña no ha empezado, pero también digamos con claridad y al mismo tiempo, quienes estamos en la actividad política, lo hacemos todos los días. Si alguno encuentra a alguien que le diga yo solo hago política en la campaña electoral, o le está mintiendo o no sabe dónde está. Lo que sí hay que separar es la visión electoral, que no está en esto. Estamos tratando de discutir temas importantes para el departamento de San José y de propuesta en San José, donde es válido que haya opiniones diferentes, matices, donde discutamos cual es el mejor camino para llegar a un objetivo, pero también es claro reconocer que el Partido Nacional ganó como Partido. El Partido Nacional es uno solo en tanto lo componen miradas distintas, siempre ha sido así y la capacidad es poder entender eso, por tanto les comunicamos, ante el emplazamiento que se nos realizara, que no vamos a cambiar de opinión y no vamos a votar el préstamo y si eso supone que se le retire la posibilidad de seguir trabajando a nuestros compañeros en el Gabinete, bien, que se haga si se entiende que es lo correcto. Nosotros no estamos de acuerdo en que se saque a alguien por pensar diferente, y por frontalmente expresar lo que piensa…". "Los números son objetivos" Como decíamos el Intendente Falero ha cuestionado duramente el asesoramiento que ha recibido Alianza sobre la situación financiera de la Intendencia, de un equipo que ha encabezado el Cr. Claudio Parodi. Al respecto Camy no solamente destacó el accionar del profesional sino que dijo: "a él le creo más que a todos, me parece que es el mejor, pero incluso a los que discrepan a veces los respeto siempre. Respeto el estudio profesional, me parece que es una opinión liviana la del Intendente Falero…". Allí expresó: "lo hemos hablado con el propio Intendente Falero, nosotros estamos preocupados por el aumento del pasivo (…) y porque hay una situación deficitaria de seis años consecutivos en la Intendencia…" La deuda de la Intendencia El Cr. Parodi respondió a las críticas recibidas y explicó que «cuando se dice que la Intendencia no tiene deudas (…) dentro del pasivo figura en la página 354 de la Rendición de cuenta «obligaciones impagas y comprometido no devengado, más de 440 millones de pesos, esa es la composición de este pasivo, y con el pedido de informes que vamos a presentar vamos a saber si todo está obligado, facturado o parte de eso está comprometido y no devengado. Cuánto se devengó en estos meses, pero todo termina siendo deuda…». El profesional señaló que: «esto en como su caso, si usted gana 10 y gasta 12 un año, hay dos que los tiene que financiar de alguna manera. Si al ejercicio siguiente, continúa la tendencia, esto va en camino, en algún momento a producirse algún quiebre. Obviamente venimos con asistencias financieras adicionales. Partimos con un colchón financiero de 13 millones de dólares, la recaudación se ha mantenido, el gasto aumentó, se aumentó los cargos de confianza, las horas extras, el número de funcionarios. Los datos de la oficina de servicio civil, el último dato presentado por la Intendencia, hay 50 funcionarios más, y el impacto de esos 50 funcionarios, con un sueldo promedio de 25 mil pesos, son 700 mil dólares más por año. Las horas extras crecieron, entonces, si el gasto crece en el rubro cero, y en gasto de funcionamiento, alguna medida hay que tomar (...) En el presupuesto departamental se habla de equilibrio presupuestal, no hay un año en que haya equilibro presupuestal de la Administración Falero. Se habla de eficiencia de los recursos, a las pruebas me remito, nadie es tonto (…) se habla de estímulo a los contribuyentes, el pago contado de la contribución inmobiliaria urbana es el 20% de la variación del IPC del ejercicio anterior, es el 1,8%, qué estímulo tiene para pagar una contribución al contado, cada uno que haga su análisis, nosotros tenemos el nuestro…»