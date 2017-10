Camy no concurrirá a la Agrupación Departamental porque no la integra y los ediles reivindicarán el informe técnico que realizara su sector

La Agrupación Departamental de Gobierno del PN se reunirá a las 19 horas de hoy en la Casa del Partido, conforme lo anunciara el Intendente Falero

En tiempos de turbulencia en la Interna del Partido Nacional, el Intendente José Luis Falero, había anunciado, en su primera aparición tras su gira por China que estaría convocando a la Agrupación Departamental de Gobierno del Partido Nacional para analizar los temas vinculados al relacionamiento, pero fundamentalmente en virtud de la posición de Alianza por San José de no acompañar la anuencia para el crédito disponible en el duodécimo por unos 64 millones de pesos, que contó con los votos del Frente Amplio, aunque desde la izquierda se argumentó en función de "responsabilidad institucional, ya que estaba en riesgo la cadena de pagos de la Intendencia, incluso corriendo riesgo el pago de los aguinaldos en el mes de diciembre. Pese a este argumento, primero en China y luego en San José, Falero dijo que el FA había tenido una actitud responsable al acompañar la anuencia. Luego y en ese contexto, criticó duramente a los asesores de Alianza por San José, diciendo que "ese asesoramiento es irreal e infundado". Adelantaba allí entonces la convocatoria a la Agrupación Departamental de Gobierno, para "ampliar el diálogo en el Partido Nacional", señalando que allí concurrirían todos los dirigente nacionalistas, incluidos el Senador Camy y el Diputado Bacigalupe. En la misma conferencia de prensa, Falero aseguraba que se darían las explicaciones sobre la situación actual de las finanzas municipales, y que si Alianza insistía en su posición de señalar las dificultades "deberían dar un paso al costado". Luego estalló también la situación de la Empresa del Diputado Ruben Bacigalupe, lo que caldeó más la situación interna, incluso con acusaciones desde el líder de la 50, que "detrás de esta situación está Alianza", destacando demás que ese grupo del "Sumate" ya había solicitado al Intendente, que "Alianza deje los cargos en el Gabinete Departamental".

Alianza se reunió ayer

En la tarde de ayer, se reunió la Bancada de Alianza por San José, y si bien se señaló que "no necesariamente era para tratar estos temas, lógicamente que estos estaban en el orden del día, pero que es habitual en Alianza realizar este tipo de reuniones para "analizar todos los temas de la actualidad nacional y departamental". Tras el encuentro que demandó cerca de dos horas, el Senador Carlos Daniel Camy fue el vocero del sector y allí se refirió a la coyuntura interna del Partido Nacional.

La postura de Alianza para la AGD

Textualmente Camy dijo: "L a Agrupación Departamental se va a convocar por primera vez en este período. Según la Carta Orgánica la convoca la Comisión Departamental, que tiene que constituirla y la Integra el Intendente, los ediles, Alcaldes y Concejales, por tanto el Intendente que es quien preside esa instancia, no sé por qué la ha convocado, supongo que también para analziar la situación política del departamento y me parece siempre oportuno. Es algo saludable que se cite a la Agrupación y que ahí se conversará quienes la integran. Los ediles de Alianza por supuesto que no saben cuál es el motivo porque no fue anunciado cual es el propósito de la convocatoria…". Al ser consultado señaló que no concurrirá porque no la integra y además tiene una agenda muy importante en el Senado, tanto en la mañana como en la tarde "y no podemos venir, pero repito, no la integramos tampoco, esa instancia, es Intendente, ediles, alcaldes y concejales…"

Sobre el pedido de la lista 50

En virtud de lo señalado en conferencia de prensa por parte del líder de la lista 50, el diputado Ruben Bacigalupe, solicitando al Intendente Falero, que retire a Alianza del Gabinete, Camy señaló: "el tema de los cargos no está atado a ninguno de los temas que se trataron. Bacigalupe tendrá la opinión que tenga y se la respeto. El Partido Nacional vino a ocupar el Gobierno, por primera vez en la historia con un Intendente electo en una fórmula única, con una candidatura única que fue el Intendente Falero, que respaldó todo el Partido por intermedio de los sectores. Alianza votó más de 12 mil votos, más del 30% de los votos. Ni siquiera estamos representados en el Gobierno Departamental en función del caudal electoral. Estamos porque yo soy de los que creo que no es una ecuación matemática, sino de aportar a los mejores hombres o las mejores mujeres que tiene cada sector y cada lista para un Gobierno que es de Partido, no es un Gobierno de Falero. Falero es el primero de la fila y tiene la mayor responsabilidad, pero no es la Administración Falero, es el Gobierno de todo el Partido Nacional. Todos tenemos que aportar de la mejor manera. Yo estoy muy orgullosos de la gestión que están llevando delante la Dirección de Cultura y la de Gestión Ambiental, que son las que integra Alianza. Ese es el aporte, y el aporte del control de la gestión. Si el Intendente Falero entiende que tiene que sacar a los directores, por las razones que tendrá que explicarlas, a mí no me lo ha dicho, bueno, que tome la decisión. Nosotros no lo vamos a retirar por el momento, salvo si la propuesta que le planteamos al Intendente de cortar la mitad de los cargos, los 9 subdirectores (…) para bajar el gasto de una Intendencia que tiene déficit, y esa es una de las propuestas que le hemos realizado".

Asesores

Consultado sobre las críticas del Intendente Falero hacia el asesoramiento de Alianza, en torno a la situación financiera de la Intendencia, dijo "con más razón es bueno reunirse y analizarlo. Nosotros estamos convencidos que este asesoramiento es contundente, porque uno puede discrepar en cuanto a la definición conceptual de algo, o a la valoración de un asunto, pero no sobre la contundencia de los números, dos más dos es cuatro…", es más dijo: "ya he tenido reuniones personales con el intendente Falero, las tengo y muy fluidas. Todo lo que he dicho y lo que estoy diciendo, antes siempre lo hablé personalmente con el intendente Falero. Yo no digo en la prensa nada que antes no le diga a la persona a la que me refiero…"

Nuevo pedido de informes

Según informó Camy, los ediles de su bancada estarán presentando en las próximas horas "un nuevo pedido de informes, complementario, porque la situación financiera tiene hoy un manejo que son números de la propia Intendencia que es una foto hasta el 31 de diciembre de 2016, de la rendición de cuentas que está evaluando la Junta. Vamos a solicitar una foto al 30 de setiembre de 2017, con alguna incorporación de otros temas para tener más elementos, y creo que es bueno para la trasparencia y el sinceramiento del sistema político de saber, de discutir y analizar entre todos los distintos temas…"

La investigadora

Finalmente consultado sobre la solicitud de pre investigadora que presentará el Frente Amplio en relación a la omisión de la Intendencia de actuar conforme lo previsto en el convenio caducado de la Empresa del Diputado Bacigalupe por deudas de la "tasa de cementerios", en el año 2016 y que generara en los últimos días un nuevo convenio por más de 2 millones de pesos, el Senador señaló: "El Partido Nacional en San José, siempre ha votado las comisiones investigadoras, y a nivel nacional también. Personalmente cuando fui edil o en el Senado de la República o en los ámbitos que he ejercido siempre he acompañado las instancias de investigación y eventualmente si hay apariencia delictiva los pases a la justicia. Lo que sí digo también es que soy partidario de analizar la seriedad de la denuncia. Lo que prevé el reglamento de la Junta, habla de tres aspectos, seriedad o entidad de la denuncia, el origen de la misma y lo vinculado a la oportunidad del planteamiento de investigar, si eso se plantea y coincide con eso, creo que hay que investigar siempre…"