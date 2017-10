Comité de Emergencias resolvió nuevos LIRAa

Dengue Desde el 30 de octubre, se realizarán en todo el departamento levantamiento de índice rápido de aedes aegypti en el departamento Este martes se reunió el Comité Departamental de Emergencias en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 6 'Capitán Manuel Artigas' para tratar la estrategia a seguir en el combate contra el mosquito transmisor del Dengue, Zika y la fiebre Chikungunya. En este sentido, se entiende por parte de las autoridades de la salud y el CECOED en general, que tras el invierno que tuvimos, donde las condiciones del tiempo no fueron extremas, hacen suponer que no afectaron la presencia del mosquito, que ya de por sí tenía una presencia importante en el departamento. Si bien San José en la pasada temporada no registró casos autóctonos de Dengue, se sabe certeramente que la presencia del vector transmisor es importante, por lo que las alarmas siguen encendidas, ante la llegada de la temporada de calor y la proliferación de los insectos.

Es por esto que se estructuró el muestreo Lira en este segundo semestre del año para comenzar a fines de este mes de octubre. Para el desarrollo de la tarea, se estará capacitando a personal del Ejército que participará de las brigadas que recorrerán los distintos domicilios que el programa determine para realizar las inspecciones necesarias. En este caso el Batallón aportará unos noventa efectivos quienes junto a personal de la Intendencia y la Dirección Departamental de Salud estarán relevando las distintas ciudades del departamento.

De acuerdo a lo informado en esta instancia, el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes Aegypti comenzará el 30 de octubre en las ciudades de San José de Mayo y Libertad.

El Lira continuará al día siguiente, 31 de octubre en Ciudad del Plata, utilizando toda la jornada para relevar esa vasta zona del departamento. El muestreo culminará el 1 de noviembre cuando los equipos lleguen a Ecilda Paullier y Rodríguez.

Cabe resaltar que desde la Dirección Departamental de Salud se recordó que en caso de encontrar muestras positivas de presencia del vector transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, se estará elaborando junto a la Intendencia de San José una campaña especial de descacharrización en la zona que sea positiva, para seguramente, tiempo después hacer un nuevo levantamiento de muestras para determinar si sigue existiendo la presencia del mosquito. Por supuesto que como es de público conocimiento, para combatir al mosquito, no hay que dejar recipientes que puedan contener agua limpia en los fondos y alrededores de los hogares, dado que es donde el aedes aegypti pone sus huevos, por lo que en caso de tener algún objeto que pueda tener agua, hay que desecharlo o darlo vuelta o llenarlo con arena para evitar la proliferación del vector.