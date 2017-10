Bacigalupe aseguró que «todo es una estrategia de Alianza»

Pasadas las 17 horas, el Diputado Ruben Bacigalupe acompañado por dirigentes de su sector, la lista 50, brindó una amplia conferencia de prensa. Allí, en los primeros 8 minutos de conferencia, repasó lo que ha sido su actividad política pública, "desde los 18 años". Reinvindicó que en todos estos años, "hemos tratado de no criticar a ningún político, ni compañero del Partido, ni fuera del partido, desde el puno de vista personal, moral o ético de lo que a nosotros se nos quiere acusar (…) no crean que en todo este tiempo como edil departamental o como Diputado, no nos han llegado diferentes denuncias de temas personales de varios de los que hoy están en la actividad política, de antes y de los de ahora, y nosotros como no tenemos ese estilo de desacreditar a nadie, porque creemos que eso es ser mediocres…". Lo que sí hacemos es tomar posiciones políticas y a veces hay actores que realmente les duele que digamos algunas cosas que muchos de repente piensan y no dicen (…) de repente las cosas que hemos dicho llevó a que alguna información que tenían, que nosotros sabíamos que tenían (…) no nos interesó si podían dar esa información, en este caso a la presa, porque lo que decimos lo decimos convencidos…".

Sobre los hechos concretos

Consultado sobre los hechos en concreto es decir la deuda generada, que actualizada supera los 2 millones de pesos, señaló: "la deuda es una situación puntual que se fue dando a través del tiempo, en el que se había hecho un convenio, el convenio no se pudo pagar en su momento y ahora se refinanció. Ahí es un tema netamente financiero que llevó a que tuviéramos un convenio que no se pudo pagar…" repreguntado por el colega Wilman Reyes de Primera hora sobre ¿cómo se generó esa deuda?, señaló: "se genera justamente por dificultades financieras y económicas que llevan a que algunas cosas no se puedan pagar (…) y no es todos los casos pero sí es un dinero que entró a la empresa pero que en su momento no se pudo aportar a la Intendencia…". Este elemento, que en ningún caso nosotros hemos profundizado por las ya señaladas "dos bibliotecas", no es menor en el entendido que la situación sería más compleja aún, si las empresas, como señalan algunos abogados son "agentes de retención" ya que de ser así, esos dineros debieron haber sido vertidos a la Intendencia ya que las empresas son solamente intermediarios. Bacigalupe al respecto señala que entiende que no, porque "forma parte del servicio en su conjunto, del cobro del servicio en su conjunto, no se cobra por separado, nosotros cobramos el servicio en su conjunto, en el que parte de eso es el tema de los nichos", entiende además que "la deuda no va para las personas, o los familiares en este caso, sino que la deuda va para la empresa…"

Detrás de esto está Alianza

Si bien emprendió primero contra el edil Pablo García (quien realizó el pedido de informe), después aseguró que: "yo sé que esto no fue armado por Pablo García, quizás fue quien hizo el pedido de informes, yo sé que esto detrás hay un contexto político que viene del otro sector del Partido Nacional. Esto no tememos en decirlo porque, lo que yo anuncie hace algunos meses atrás que era trata de desprestigiar la Administración Falero, en estos días se ha dado sistemáticamente por informes hechos por el otro sector del partido, (…) y lo que yo digo es lo que piensa la gran mayoría de los dirigentes del "Sumate". (…) no tengo ninguna duda de donde viene, y porqué viene, esto es una estrategia que está armada, y por eso nosotros dijimos que no se puede estar de los dos lados del mostrador…"

La investigadora ampliada

"hemos conversado con nuestros ediles para que hagan el planteo al Frente Amplio, que no tenemos ningún problema en que se haga una investigadora, pero eso sí, empecemos desde atrás, año 84, año 85 para acá ex Intendentes, el diputados, ex directores, ex ediles, todos, y ahí veremos la situación financiera de cada uno, quién hizo convenio, quien no lo hizo, todos y vamos a ver (…) ese será el planteo de nuestros ediles (…) porque si no parece que es un tema personal, imagino no tendrán problemas que los investiguen a ellos, ya que son tan éticos y morales…"

Finalmente el Diputado Bacigalupe señaló que a su juicio está más que claro que detrás de esto esta Alianza Nacional y que "ya se lo he dicho al Intendente que los tiene que sacar del Gabinete, porque a esta altura se perdió la confianza".