Opinión al cierre

Bruno Danzov El espacio es poco y hace un rato comenzó el martes, por lo que la columna será breve. Aunque se pueda entender innecesario, me siento en la obligación de hacer una mínima consideración referente a algunos dichos del Diputado Ruben Bacigalupe en la conferencia de la que damos cuenta en esta página. La línea no será que entiendo que si durante su carrera política recibió muchas denuncias de otros dirigentes políticos, si existía dolo, delito o una afectación a la administración pública, era su responsabilidad denunciarla, independientemente de su estilo político. Tampoco que más allá que "ampliar la investigadora" podría ser interesante a los efectos periodísticos, hay alguna complejidad reglamentaria, ya que los ediles de su sector deberían presentar denuncias sobre lo que, a su entender se debe investigar. Reitero y lo hice ayer personalmente con el Diputado Bacigalupe tras la conferencia (lo que entiendo habilita esta columna), y sin ampararme en los micrófonos de los colegas, que las inferencias políticas que realiza son cuestiones suyas y de su partido, pero que la situación que publicamos hace hoy exactamente una semana, no está vinculada a campaña alguna de desprestigio. Reivindico el derecho de informar con los fundamentos presentados en estas páginas y en las instancias que se crea conveniente. Somos independientes a la hora de informar. Entenderá el señor Diputado, su sector, y nuestros lectores que no voy a dar a conocer cuál es mi fuente de información, (es mi derecho y obligación como periodista), Rechazo personalmente cualquier tipo de intencionalidad que se pueda adjudicar a nuestro trabajo. Lo escribimos el primer día, entendemos que, no es noticia que un ciudadano o empresa tenga problemas económicos, sí que la Intendencia haya estado omisa derca de un año, en cumplir lo establecido en la normativa vigente y en los convenios que firma y como dijo el Señor Intendente «sea la empresa del Diputado o del Presidente de la República». Adjudicar intencionalidades, está prohibido por escrito en todos los reglamentos de los ámbitos legislativos, sería buena cosa que ese respeto se trasladara a quienes cumplimos con nuestra tarea de informar libremente.