Estudian ampliación de la Avenida Escrito por -- Municipio de Libertad proyecta hacia el futuro El Municipio de Libertad viene estudiando la posibilidad de ampliar la obra de la avenida para complete el tramo desde Zona Franca al Cementerio Una serie de obras se vienen encarando por parte del Municipio de Libertad y el Gobierno Departamental en esa ciudad. Actualmente se venía trabajando en la iluminación del tramo que va desde la finalización precisamente del nuevo trazado de la ex ruta vieja hasta el acceso a la Ruta 89, camino al penal. En tal sentido el Alcalde Sergio Valverde, no descartó que se trabaje en proyectar la obra de la Avenida, para que llegue hasta la rotonda con Zona Franca en el acceso este de la ciudad, y hasta el Cementerio de la localidad. Actualmente, además de la iluminación se trabaja en la instalación de una ciclovía que llega precisamente a la necrópolis.

El proyecto de esa nueva obra para la ciudad se sabe que no será en lo inmediato, pero al menos se trabajaría para dejar sentadas las bases para la ampliación de ese tramo.

Las condiciones económicas por un lado, el estado del pavimento por el otro, hicieron que se realizara el tramo que en definitiva terminó construyéndose y que ha cambiado la cara a esa parte de la ciudad de Libertad.

Para es tramo en específico, se han propuesto la realización de ampliación de los refugios para quienes esperan ómnibus, dado que son pequeños y se ha reclamado una ampliación de los mismos.

Publicidad Google