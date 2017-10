Falero descartó accionar diferencial con empresa del Diputado Bacigalupe

En rueda de prensa el Intendente aseguró que con la empresa de Bacigalupe se había actuado como se actúa con todas las empresas…

Bruno Danzov

La pospuesta conferencia de prensa del Intendente Falero se concretó en la tarde de ayer en el edificio central de la Intendencia. Como había trascendido la conferencia se centró en la evaluación de su reciente viaje a China. Allí dio a conocer algunas concreciones importantes que seguramente podrán ser analizadas en los próximos días. De hecho Falero, sabedor que la trascendencia periodística se centraba en otros temas, durante su exposición señaló que informaba sobre lo que él consideraba temas realmente importantes, de hecho dijo: "para mí los más importantes son estos temas, que hacen a una política de estado departamental, y que abre las puertas erales a la posibilidad de generar oportunidades para nuestra gente, muchas veces se distraen productos de situaciones puntuales de vinculación política o de desentendimientos que a veces aparecen por ahí…". Pero lo cierto es que luego de la conferencia vinculada a China, en rueda de prensa, el Intendente ensayó algunas respuestas sobre los temas que se han planteado.

Aclaro que la ponderación de la trascendencia de los temas, así como lo señala el Intendente son subjetivos, y como tantas otras veces recordamos la afirmación afirmación de Ferdinand de Saussare, "el punto de vista crea el objeto". En nuestra humilde opinión, sin desconocer la trascendencia de los otros asuntos, es la respuesta que el Jefe Comunal dio a nuestra nota publicada el pasado martes en la página 3, referente a la inacción de la Intendencia en relación a un convenio firmado por la empresa fúnebre vinculada al Diputado Bacigalupe, por una deuda de "Servicios de Cementerios", superior al millón y medio de pesos, conforme la actualización a mayo de 2016.

La posición del Intendente

"el tema está en el área jurídica como corresponde, y hay que aplicar toda la normativa que tenemos vigente. Acá no hay hijos y entenados, acá se tiene que cumplir y se tiene que conveniar y creo que le habíamos dado un plazo en jurídica hasta hoy (viernes), espero que lo hayan cumplido. Porque pueden haber atrasos como cualquier ciudadano, se puede entender, uno también es razonable, no es cualquier cosa, es un servicio funerario en donde muchas veces las decisiones que se pueden tomar desde el Ejecutivo pueden afectar a la sociedad en general y más en momentos muy difíciles. No es la primera vez que pasa, lamentablemente en San José, yo no sé si en otros departamentos pasa que hay como una costumbre de dejar hasta el final o de reflotar convenios tras convenios, creo que es una buena señal que pasó a jurídica y que no nos tembló el pulso para pasarlo a jurídica, por más que sea la empresa del diputado o del Presidente de la República, acá no hay términos medios. Podrá discutirse por qué no lo pasamos antes, y bueno hasta ahí lo puedo llevar, hasta ahí puedo asumir…",

¿Por qué no se llevó antes…?

Esa fue la pregunta que realizamos y el Intendente respondió: "no se llevó antes porque siempre se reenganchaba, no es la primera vez, ni con esta ni con otras (…) quizás jurídica no haya tenido ese proceso tan inmediato o no nos haya sugerido antes de tiempo, cuando nosotros nos enteramos lo pasamos inmediatamente a jurídica, cuando veíamos que no había voluntad. No es de ahora, que se pasó, creo que fue en febrero o marzo, no sé, es un proceso que no llega siempre a mí, no lo resuelve siempre el Intendente. Lo que sí tiene claro jurídica es que se dan todos los tiempos suficientes a todos los acreedores, porque no somos una Intendencia que salimos a matar a la gente, ni en este ni en otros temas (…) no somos de los que nos interesa que las empresas caigan y se cierren, porque detrás de una empresa que cae y se cierra se pierden fuentes laborales y no medimos si es de un Diputado, de un Senador, de un Intendente, de un ex Intendente, quien debe, lo que tratamos es de darles las oportunidades posibles siempre, hasta que se pasan a jurídica, que es lo que hicimos, y hoy se está concretando la firma del convenio, espero yo, en el día de hoy, que es lo que se debió haberse hecho y lo que se está haciendo…"

«Cuando me llegó el expediente lo pasamos a jurídica»

Consultado el Intendente, si estaba al tanto de la deuda dijo: "yo, cuando me llegó el expediente de la deuda lo pasamos a jurídica, como dije, para que se hicieran todas las notificaciones y los procesos…". Además dijo Falero que: "la política es que todos aportemos…" y aseguró que "había cosas muy viejas acá, que las estamos actualizando y regularizando en general porque existe nuestra voluntad expresa…". Aseguró asimismo que "no hay quitas, el que no pagó va a pagar multas, recargos y lo que corresponda. Acá el que pagó en fecha tiene el beneficio de o tener multas y recargos, el que no pagó en fecha, paga multas y recargos…".

La investigación

Si bien pregúntanos al Intendente sobre la pertinencia o no de realizar una investigación administrativas para determinar (más allá de sus argumentos) el motivo de la demora en el trámite, el jefe comunal prefirió hacer referencia a la eventual comisión investigadora que se solicitaría por parte del FA en las próximas horas, y que contaría, según se ha señalado con el respaldo al menos mayoritario, de hecho los colegas de Canal 3 (NC3) consultaron al Presidente de la Junta, Danilo Vassallo (lista 50) quien dijo estar de acuerdo para esclarecer la situación en una investigadora. Al respecto Falero dijo. "todo lo que quieran investigar me parece bárbaro, esto sale de un pedido de informes, si tuviera algo que ocultar no lo respondo, pero no hay nada que ocultar (…) bienvenida sea esta situación y ojalá se siga dando…".

Repreguntamos entonces sobre una posible investigación interna de la Intendencia. En virtud de la demora de los plazos, y allí dijo. "sinceramente no lo sé, pero si ameritara tampoco tendríamos problema. Yo creo que son casos normales, siempre hay una actitud de lograr que la gente se acerque y regularice. Yo creo que se le ha dado más magnitud porque se trata del Diputado, sin embargo hay otros que no son diputados y también tienen problemas, y estamos tratando que la gente se acerque… es nuestra forma de ser, de repente tenemos que ser un poco más duros con todos, cosa que no se era antes no, estamos siendo más duros que antes, si no, no tendríamos los problemas que tenemos hoy…"

Finalmente al ser consultado, sobre si, conforme lo argumentado por el Intendente en cuanto que no había existido un trato diferencial con la Empresa de Bacigalupe, en función del vínculo político, el Intendente, señaló: "acá no hay vinculación política, yo no tengo vinculación política , ni opino diferente de acuerdo a la vinculación política, mi actitud es para todos por igual. Si usted me dice que yo a alguna empresa la sancioné y actué de forma diferente, ahí se la llevo, pero no sucede, ni va a suceder nunca mientras yo esté acá. Lo que sucedió es lo que se da habitualmente…"