Un trámite lento

Opinión Bruno Danzov En la edición del pasado jueves, preferí no hacer mención específica al tema, sobre nuestro informe, porque me pareció buena cosa poder informar sobre las repercusiones que el mismo había tenido en función de la tarea de nuestros colegas de los diferentes medios. Y esto no por arrogancia profesional, sino más bien todo lo contrario. Siempre he dicho que el último capítulo de la tarea de los periodistas, sobre todo del Interior, no es ver la nota publicada, ni la entrevista subida en las redes sociales, sino luego de realizar la producción, grabar la nota, editarla, hacer el copete y ponerla al aire (en el caso de las radios para poner un ejemplo), es "aguantar las repercusiones". Por cierto fueron muchas y en su mayoría buenas. El último ejemplo se da en la conferencia de prensa de ayer del Intendente Falero, en donde en algún momento reconoce "que aparezca una cosa como esta en la opinión pública, le hace bien al resto, o sea que bienvenidas sean las preocupaciones estas…", asumo lo dijo en virtud que la situación le permite, y dijo: "dar una señal clara hacia el resto de las empresas para que todos actuemos con mayor responsabilidad…". Es ponderable que el Intendente reivindique la respuesta a los pedidos de informe, es verdad que no todas las intendencias lo hacen, pero en buena medida cumple con lo establecido en el artículo 284 de la Constitución de la República al dar la información requerida por el órgano de contralor. Además, independientemente de compartir o no la posición y los argumentos del Señor Intendente en virtud del "Interés social" de no cerrar empresa, evidentemente, para quienes entendemos que "lo político no puede estar por encima de lo jurídico", y que además hemos conocido en carne propia el hecho de no tener trabajo y las complejidades que ello genera, nos parece, aunque no lo aseguramos porque el derecho no es nuestra especialización, que no hay normativa que permita flexibilizar de esta manera los plazos establecidos en un convenio entre un particular y la administración pública, compartiendo sí, que eso es independiente de la pertenencia política de los ciudadanos. Seguramente como ha trascendido la Junta Departamental concrete una comisión investigadora referida al tema, y allí surjan muchos más elementos que los que ya hemos publicado, pero será entonces ese órgano quien pondere los argumentos que se presenten y evalúe los tiempos de reacción de una administración en donde, según los documentos que hemos analizado, Secretaría General toma conocimiento de la deuda el 10 de noviembre de 2016 y necesita hasta el 6 de octubre del año siguiente para que se concrete un nuevo compromiso de pago, (esperando como dijo el Intendente que eso haya ocurrido en la jornada de ayer) Finalmente, a la vez de reivindicar nuestro derecho de informar, dejamos en claro, como lo hicimos en el artículo del martes pasado, que las inferencias políticas del asunto, corren por quienes las tienen, porque eso sería ingresar de lleno en un debate ético, que no fue la intención del artículo publicado. Esa parte estaba escrita en la misma página, más abajo, en nuestra columna de opinión, que seguramente (lamentablemente digo yo) se leyó con menos detenimiento que la investigación publicada.