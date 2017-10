Falero llamará a la Agrupación de Gobierno la próxima semana

El Intendente cuestionó "asesores" de Alianza y pretende resolver la situación interna en un diálogo de "todo el Partido"

En la rueda de prensa de la tarde de ayer, el Intendente José Luis Falero, fue consultado sobre otro de los hechos trascendentes ocurridos durante su ausencia, concretamente la posición de Alianza por San José de no acompañar la anuencia para el crédito por 64 millones de pesos que solicitó el Ejecutivo. Según Falero, "nos llamó poderosamente la atención porque no entendemos la razón, más aún cuando se trata de un instrumento financiero que tenemos todas las Intendencias para ser utilizado cuando lo entendamos oportuno (…) además transmitiéndolo como lo hicimos antes de irnos que no queríamos detener ninguna obra, sino por el contrario queríamos dar continuidad y pagarlo en febrero…"

"Cualquier cosa"

El Intendente señaló: "he escuchado en estos días, cualquier cosa, he escuchado que se puede arriesgar administraciones futuras, yo no tengo ningún endeudamiento hacia el futuro, no sé de dónde salen esas cosas (…) esto que estoy solicitando es el duodécimo que se va a pagar en febrero del año que viene, no sé el invento este de donde salió, si es por la convulsión que hay a nivel país del problema político de Sendic, hoy (por ayer) salió en la prensa nacional (Diario La República) que parece que estamos en una situación de caos, la verdad nos llama poderosamente la atención…". Aseguró, "no voy a responder a Alianza a través de los medios de prensa, voy a convocar a la Agrupación de Gobierno, para que no sea un diálogo de dos, sino que sea un diálogo amplio de partido, porque creo que el Partido tienen que tener la suficiente madurez para encarar estos temas con responsabilidad…". No podemos hablar lo que se nos ocurra, no podemos hablar de compromiso de otras administraciones, cuando no existe, estamos por debajo del 1% de endeudamiento, producto de aquel fideicomiso chiquito que se está pagando y tenemos la mitad paga…". Allí, si bien aseguró que su intención era "bajar los decibeles, canalizarlo a través de nuestro partido, primero, y en caso de que no se entienda obviamente, les pediremos que den un paso al costado, el que no esté a gusto que se vaya, pero no puedo ser parte de una irresponsabilidad pública de comentarios sin fundamentos…"

La Agrupación de Gobierno

Confirmó el jefe comunal su intención de convocatoria, y si bien no puso fecha, dijo que será "la próxima semana". Además argumentó que "va a ayudar a clarificar, porque me parece que el asesoramiento que tiene Alianza no es el adecuado, es un asesoramiento irreal, no sé quiénes son los que lo asesoran (...) yo no creo que existe mala voluntad, creo que existe un mal asesoramiento, me preocupa sí, que haya gente que está asesorando tan mal, espero que no sean los mismos que asesoraron a Camy en ANCAP, espero que no sean los mismos…", enfatizó el Intendente.

Como se compone:

Conforme lo establecido en la Carta Orgánica del Partido Nacional, concretamente en su Cap. VII, Art. 75 «Las Agrupaciones Departamentales estarán compuestas por el Intendente Departamental, por los miembros de la Junta Departamental, Alcaldes y Concejales, elctos por el Partido Nacional, dentro de la respectiva jurisdicción departamental». A la vez se establece que la presidirá justamente el Intendente.