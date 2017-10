Emprendedurismo: "El Quiebre" presenta en San José "Chau Jefe"

Esta tarde en Hostería Se realizó hace algunos la presentaciòn de "El Quiebre", en San José en el Espacio Cultural. Hoy habrá una nueva jornada en la Hostería del Parque.

Los impulsa la idea de la cultura emprendedora. Ahora hay que prepararse para cambiar y principalemente saber "adaptarse". Cosa bastante dìficil para el que siempre tuvo un trabajo fijo. Por esto se plantean a El emprendedor, como una de las generaciones con más futuro.

Bien, ahora nadie te prepara para ser emprendedor y no morir en el intento. Cosa lamentablemente que ocurre muy a menudo.

Por esto surge El Quiebre, "para prepararnos, para ayudarnos, para potenciarnos!! Para que puedan cumplir ese sueño que no te deja dormir" según señalan.

Más adelante indican "Hoy hay muchas ferias, instrumentos de internet como face, instagram entre otros. Que facilitan mucho la venta, y poder mostrarnos.

Ahora!! si no vamos nosotros preparados, sabiendo a quien va dirigido nuestro producto, con buen material de promociòn, y con una planificaciòn clara. Dìficilmente llegaremos a destino.!! Y esto es lo que ocurre muy a menudo, tenemos un producto excelente pero no lo sabemos vender. Y no alcanza con un curso de ventas, hay que PREPARASE DE VERDAD.

Las primeras dos charlas, en el espacio Cultural y en AFE (Chau jefe) fueron mas que nada para que los conozcan y conocerse. Hablaron de porque emprender, desafìos y èxitos!!

Los impulsores manifiestan que "la jornada, "El quiebre para el Exito", es muy muy buena. Se trata de un taller y jornada donde en la medida que avanzamos con los temas vamos trabajando. Cada uno desde su proyecto, vamos hablar de la MARCA, planificación del negocio, estrategias de venta, como vender a traves de las redes sociales. Es desde las 14 hs hasta las 18hs, va a ver una merienda. Y tiene una pequeña inversion de $ 650. que se puede hacer con tarjeta de crèdito, y en cuotas. Hay que anotarse en www.elquiebre.com Y en en el face, de El Quiebre, con poner solo "seguir", tenes acceso a MUCHA informacion ùtil para emprender, como libros, ebooks gratis, charlas y tambièn, siempre subimos un resumen de la charla que ya se dio para el que no pudo concurrir. Ultima charla en

San José Hoy Sabado 7 de Octubre, Hosteria del Parque, hora 14hs. "El Quiebre para el EXITO"