Clima favorable para investigadora en la Junta por situación de empresa fúnebre de Bacigalupe

El FA definirá "colectivamente los pasos a dar" y algunos ediles nacionalistas reivindican que "siempre se han acompañado las investigadoras" Lógicamente que las repercusiones vinculadas a nuestro informe central de la edición del pasado martes, referido al incumplimiento de un convenio firmado en mayo de 2016 entre la Intendencia de San José y la Empresa Fúnebre vinculada al Diputado Nacionalista Ruben Bacigalupe, no demoraron en generarse. Independientemente del tratamiento que han dado los diferentes medios de comunicación de la ciudad de San José, y también de la Capital del país, algunos actores han hablado y las repercusiones políticas del asunto son al menos esperables. En primer término señalar que a las pocas horas de conocido nuestro informe el Diputado Ruben Bacigalupe, en diálogo con nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, en su programa "Sobremesa" de Radio 41, reconoció la situación, dando validez de hecho a lo por nosotros publicado. Textualmente señaló, aún reconociendo no haber leído el artículo que: "es un convenio que la empresa había hecho, no recuerdo ni el día ni el año, pero creo que fue el año pasado, en el cual creo que se pagaron algunas cuotas, otras no se pagaron y aparentemente el convenio habría caído. También decirte que nosotros el año pasado tuvimos que hacer algunos cambios en la empresa, por temas puntuales, fundamentalmente con organismos públicos (…) pero bueno lo que hay que hacer con esto es encararlo y obviamente tratar de hacer un convenio para poder pagar lo que se debe. Evidentemente que tiene que ser así (…) la idea de esto es solucionarlo, si se puede mañana, tratar de generar otro convenio y el convenio cumplirlo como se debe hacer…". Esta misma respuesta que oportunamente tuvo el Diputado Bacigalupe se reiteró en los portales de noticas que tomaron el tema, fundamentalmente en www.elobservador.com.uy en donde incluso fue consultado el Intendente José Luis Falero y según la nota el Intendente habría confirmado que: "La deuda existe" y además que "es el departamento jurídico de la intendencia el que trabaja en el tema". Esas son todas las declaraciones que sobre el particular han trascendido del Intendente. Por ahora silencio En la jornada de ayer, al cumplirse un nuevo aniversario de la Convención Preliminar de Paz se desarrollaron los actos en la Plaza 4 de octubre, instancia en la que se pensaba concurriría el Intendente, y allí se le podría consultar sobre este y otros temas, pero el jefe comunal según se informó desde la oficina de comunicación del Gobierno Departamental, el Intendente partía en ese momento rumbo a Montevideo, anunciándose que en la jornada de hoy, también tenía prevista una agenda en la capital del país. Posteriormente, desde la misma repartición de la Intendencia se informaba que el Intendente daría una conferencia de prensa el viernes (mañana) a las 11.00 horas, que luego se modificó y se realizará a las 15.30. Seguramente y pese a que se informó que la conferencia estará centrada en la evaluación de lo que ha sido la gira por China que desarrolló el Intendente encabezando una delegación de empresarios locales, se entiende la oportunidad será propicia para consultarle sobre esta situación. La posición del Frente Amplio Según destacaron los colegas de Punto 9 (Canal 9) en la jornada de ayer, el edil del MPP Germán González, expresó que lógicamente debe tomar contacto con el edil Pablo García, quien ya venía trabajando este asunto, pero que es su intención plantear a la bancada la necesidad de solicitar la conformación de una comisión investigadora en la Junta Departamental. Al respecto el Presidente del Frente Amplio, Oscar López, señaló que: "se ha tomado conocimiento por lo publicado, y la confirmación en un programa radial por parte del Diputado, de lo que creemos es una situación irregular, por el incumplimiento, implica que el Frente Amplio analice la situación, la profundice y busque los elementos necesarios, para recorrer los caminos y definir los mecanismos, exigiendo al menos la aclaración de los hechos y las acciones que de aquí en más se deben tomar..." El asunto, aseguró López "lo tenemos que analizar en forma colectiva con los compañeros ediles, que son el primer grupo que lo debe analizar estas cuestiones y allí definieron colectivamente los pasos a dar". Indudablemente que este hecho nos preocupa pero que además contrasta con una Intendencia con carencias económicas, a la que hace unos días estuvimos aprobándole un préstamo. Debemos ser serios, por lo que por el momento, y hasta no analizarlo en conjunto no adelantamos ni descartamos ninguna posibilidad…". La bancada se reunirá en las próximas horas para tratar este asunto. Los ediles Independientemente que se analice en forma colectiva por parte del Frente Amplio, varios ediles integrantes de esa bancada, han adelantado que son proclives a la solicitud de una investigadora. Aunque a excepción de González, no se quiere adelantar públicamente una postura.

Por su parte también consultados sobre la situación y concretamente sobre la eventualidad que el Frente Amplio plante una comisión investigadora, desde el Partido Nacional, en algunos casos, señalan que están esperando la posición que asuma el Intendente al respecto en forma pública. Otros sin embargo señalan que ese partido históricamente ha respaldado y acompañado todas las investigadoras y en todos los niveles en que se han planteado, recordando a la vez que en el último caso que se concretó, justamente en la Junta Departamental, con las irregularidades administrativas que hoy continúa analizando la justicia, "el Partido votó la investigadora en forma unánime". Se entiende además, que la conformación de una investigadora, tiene justamente ese fin y que no se trata de responsabilizar a nadie de antemano, sino de conocer los hechos como han ocurrido a los efectos de despejar cualquier duda que pueda existir. A última hora Al cierre de nuestra edición, el portal sj.uy, publica algunos otros elementos trascendentes referidos al tema y a novedades que podrían surgir por estas horas. El colega Pablo Fernández textualmente dice: "Fuentes del gobierno departamental confirmaron a última hora de este miércoles que se esperaba que la empresa firmara un convenio para regularizar la situación. En caso de no haberse concretado un acuerdo de pago, la Intendencia podría prohibir desde este jueves los servicios de cementerios para esta funeraria. Según pudo saber sj.uy en la interna de la Intendencia se viene trabajando en este tema desde hace varios meses, pero en ningún momento se logró concretar un acuerdo de pago. El informe señala además que la actualización de la deuda superaría los 2 millones de pesos y que las condiciones serían de mucho mayor exigencia que en el convenio anterior