San José todavía no chipea perros Escrito por -- Chips para mascotas A pesar de haber entrado en vigencia el decreto, en San José aún no se está colocando el chip a los perros, cosa que sucederá en alrededor de dos semanas. La entrada en vigencia del decreto que obliga a la colocación de chips a los perros con dueño ha causado distintas reacciones y opiniones entre la población en general e incluso entre las propias organizaciones voluntarias que trabajan en la tenencia responsable de las mascotas. Desde el 1 de octubre se ha disparado como una psicosis en torno al tema, donde la gente se pregunta qué debe hacer y cuánto le va a costar. En primera instancia, cabe señalar que en el departamento de San José aún no se está colocando el chip de la COTRYBA (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal). El pasado martes, se reunió la versión departamental, la CODETRYBA, donde se habló precisamente de este tema, e incluso se recibió a representantes de la Coordinadora De Bienestar Animal, que reúne a distintas ONG'S y voluntarios del departamento, a fin de aclarar algunos puntos.

En este sentido, una veintena de veterinarios del departamento realizaron el curso de capacitación obligatorio, y en ese proceso están, además, una vez finalizada la capacitación, se envía la documentación para firmar un contrato que habilitará a tener el equipamiento y el sistema para colocar y leer los chips. Recién entre una semana a quince días, se estima que dichos profesionales queden en condiciones de proceder a colocar el dispositivo.

Como ha trascendido el costo del chip ronda los cuatrocientos y casi seiscientos pesos según el acuerdo con la veterinaria, que se coloca por única vez en el perro.

Desde las ONG's se había dejado entrever que ya había personas que abandonó sus mascotas ante esta medida, lo que aumenta la población canina en las calles, hecho que no ha podido ser constatado por parte de los integrantes de la CODETRYBA (Comisión Departamental de Tenencia y Bienestar Animal) dado que no se lleva un registro de la cantidad de perros sueltos que hay en la vía pública.

A todo esto, desde el organismo se viene trabajando en la posibilidad de concretar un refugio transitorio para las mascotas de la calle, algo que hace ya bastante tiempo se viene reclamando y gestionando. Actualmente desde la COTRYBA a nivel nacional se está trabajando en centros regionales, y San José aspira a que desde ámbitos nacionales pueda generarse un apoyo extra para la instalación de un centro de estas características. De todas formas, desde la Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, se coincide con las ONG's en que se debe apelar a la conciencia de cada uno para, ser responsables a la hora de tener nuestros perros, chipeandolos cuando se habilite el sistema, y no abandonando a las mascotas.

