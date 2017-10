Versátil y polivalente

10° Aniversario del Cine Club del Museo Rossana San Martín Cruxên El pasado 5 de setiembre, entrevistamos a la Coordinadora General del Museo de San José María del Huerto Tornesi,. Queríamos rendir tributo a 10 años ininterrumpidos del "Cine Club del Museo", que ha cautivado a "viejos" cinéfilos, y ha conquistado nuevos espectadores por su inquieta y variopinta programación desde setiembre de 2007. Algunas "urgencias" periodísticas nos obligaron a aplazar esta publicación, por lo que nos disculpamos.

No se pierdan los filmes de octubre. Los invitamos a ver la película italiana "La mejor oferta", de Giuseppe Tornatore, con destacado elenco y varios premios. Se proyectará el sábado 14 de octubre, a las 20 horas. Ya brindaremos más detalles en nuestra "Cartelera Cultural"de los sábados. Los fieles sabatinos y los que se suman



_ El pasado 23 de agosto, el Museo festejó sus 70 años, con un mes pleno de actividades culturales. En setiembre se cumplió otro aniversario bastante importante: una década de la primera función del Cine Club del Museo.

María del Huerto Tornesi: _ Sí, fue en setiembre de 2007.

_ Quisieron conmemorar ese «cumpleaños» proyectando la misma película de aquella función: «El milagro de P. Tinto», una comedia tan original como divertida, de Javier Fesser.

_ Yo hubiera querido hacer un ciclo especial, pero no podía por razones de tiempo. Tenemos las actividades del Museo que están en el marco de la «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José». Posteriormente están las correspondientes a fin de curso de los talleres del Museo, con muchas exposiciones. Por todo eso, di la película «El milagro de P, Tinto», que es una comedia española fuera de serie, totalmente diferente a otras del género.

_ El cine que se proyecta en el Museo es creativo; huye de los estereotipos y de lo comercial. Es un cine alternativo, que ha sido la impronta que ha tenido «Cinemateca Uruguaya» en Montevideo.

_ Estamos dando películas muy recientes, de los años 2015, 2016, pero no son las del cine comercial. De repente es un cine «más calmado», más reflexivo, aun cuando veces hacernos un ciclo de comedias, que también son creativas. Ese es el caso de «El milagro…»

Tenemos un público fiel, pero se ha ido sumando gente, lo que nos da alegría.

_ Ahora el público es bastante heterogéneo. Hay más jóvenes que antes.

_ Mucha gente viene prácticamente todos los sábados, independientemente de la película que se proyecte. Sin embargo, la mayoría elige qué viene a ver. Ciclos entrelazados con otras instituciones culturales _ ¿Seguirán organizando ciclos junto a «Cinemateca Uruguaya»? Otros son planificados por el Museo en forma independiente…

_ Continuaremos con ciclos organizados entre otros, con «Cinemateca Uruguaya», el «Instituto Italiano de Cultura», el SODRE...

También hay particulares de Montevideo que tienen muy buenas películas, me llaman por teléfono, me pasan los listados y a partir de ahí, surgen varias funciones.

_ La programación es muy variada. Hay «thrillers», comedias, dramas, ciencia ficción… Se contemplan todos los gustos.

_ Después de «P. Tinto», damos «Ida», que es una excelente película polaca, que ha recibido gran cantidad de premios, pero que conduce a la reflexión.

_ Tiene un gran dramatismo y es una joya cinematográfica. La vimos en «Cinemateca Uruguaya» en un Festival y quedamos deslumbrados por su profundidad y convicción narrativa.

_ Culminamos setiembre con dos películas. «Amor a la carta», película hindú que cuenta la historia de alguien que lleva comida a otros lugares. Repetimos «La dama de oro», con Helen Mirren[ que anunciáramos el pasado sábado 30 de setiembre en «Cartelera Cultural»].

_ Ella encarna a una mujer judía que viene a rescatar un bien de su familia: el retrato de «Adele Bloch-Bauer I», de Gustav Klimt. Uno no se aburre de verla. La Segunda Guerra, el amor hacia la familia, los recuerdos, las pérdidas, la persecución que sufrieron los judíos por los nazis, y el Arte, confluyen en una envolvente historia con una actriz enorme. Una sala con «presencias» artísticas _ El público asistente queda muy conforme con la programación. En la sala hay solamente 80 butacas y está siempre llena.

_ Recordemos que la sala no tiene la inclinación de las de cine, porque fue pensada con otro destino. En ella hay charlas, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones…

_ Creo que ningún cine tiene el privilegio de tener en sus paredes cuadros de grandes pintores como Figari, Cúneo, Barradas… Pueden disfrutar del acervo del Museo. Tenemos las falencias de las butacas, de que no hay desnivel, pero se valoran otras fortalezas… Todos los cines, el Cine Hace unos días felicité a Juan José Castelao, porque montó una preciosa sala en la Galería Angulo (calle Batlle de nuestra ciudad). El nuevo «Movie Club» es una gran oportunidad para ver cine.

_ Es una muy buena propuesta complementaria a la del Museo y no excluyente. Se dan estrenos simultáneos con Montevideo y el mundo.

_ Así es. A quienes nos gusta el cine, apostamos a que siga creciendo, con distintos formatos.

_ Tú realizaste otra propuesta a mediados de la década de 1980, que emprendiste junto a Ema (Negrita) Delgado. ¿Recuerdas la fecha en que iniciaron el «Biógrafo»? (*)

_ El «Biógrafo» estuvo desde el 17 de noviembre de 1984 hasta marzo del año 1990.

_ Ustedes tenían esa amplitud de miras para programar, que contemplaba la calidad y variedad de los filmes. El público aplaudió ese emprendimiento, que era afín con el «espíritu» de «Cinemateca Uruguaya». Muchos nos deleitamos con el «Biógrafo» y lo extrañamos mucho.

_ En estos momentos estoy apostando a más, para que los jóvenes y otro público se acerquen al cine. Trato de que no sean películas de la historia del cine. Para algunos gurises, «son viejas» y no los atraen. Algunas de la década del ’90, no se han visto. Hay mucho material para poder ver y aprender. (*) Era también en «Galería Angulo», pero en calle Sarandí. En ese local expone y vende la artista plástica y diseñadora de modas Irma Álvarez.