Mientras Camy reivindicó propuestas para reducir el gasto, Falero entiende que posición de Alianza en la Junta "roza con la irresponsabilidad"

Bruno Danzov Apenas pasado el mediodía de ayer, en el programa "Sobremesa" de nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, en Radio 41, el Intendente Falero, volvió a ser consultado sobre la coyuntura planteada luego de la solicitud de anuencia aprobada por el "Sumate" y el Frente Amplio y la posición de Alianza. Lógicamente que a la situación hay que sumarle todos los agregados que han surgido en los últimos días luego de la votación en la Junta, las posiciones de los partidos y sectores, y sobre todo, y aunque la votación haya sido contrapuesta, el análisis sobre la situación económico-financiera de la Intendencia que en buena medida comparten Alianza por San José y el Frente Amplio. Lógicamente que como ya hemos destacado, la posición Aliancista generó "rápidas respuestas" en la interna del "Sumate" que espera hasta que regrese su líder el Intendente Falero para fijar una posición única entorno al relacionamiento interno del Partido Nacional. Por su parte, desde el Frente Amplio se reivindica que "hace varias años que venimos señalando las dificultades económicas de la Intendencia" a la vez que se defiende la posición adoptada en la Junta Departamental, obrando según dicen "con responsabilidad institucional", sin dejar de rehenes a funcionarios municipales, y a la población en general…".

Las medidas que propuso Alianza En los últimos días, y en medio del debate, el líder de Alianza por San José, el Senador Carlos Daniel Camy, además del comunicado de la Agrupación de Gobierno del Sector, del que ya diéramos cuenta, ha hecho público un nuevo elemento. Camy, había señalado en reiteradas oportunidades que el Intendente Falero conocía la posición del sector, en relación a "los números de la gestión", lo que no había hecho público eran las propuestas que había presentado al Ejecutivo a finales del mes de junio. A saber, según ha dicho Camy, allí se le sugirió al Intendente Falero, la eliminación de las subdirecciones, creadas en el último presupuesto quinquenal. Con esta medida, según Camy, la Intendencia se ahorraría, entorno a unos 450 mil dólares anuales. Además el sector planteó la reducción de un 10% del gasto de funcionamiento, lo que permitiría ahorrar 1.200.000 dólares por año. Destacando a la vez que se le planteó incluso al Intendente en qué áreas podría ajustarse. "Roza con la irresponsabilidad " Como señalábamos al comienzo de la nota, el Intendente, aunque brevemente habló nuevamente en forma pública, en esta oportunidad en "Sobremesa". Allí Falero aseguró que: "respecto al tema del préstamos, estamos absolutamente convencidos que era conveniente que el prestamos se aprobara para poder atender los destrozos que había ocasionado el último temporal. Y conformes con la aprobación del mismo, más allá de los comentarios, que yo creo que son parte de lo que es la política de San José, que ya estamos acostumbrados, y que quizás en algunos aspectos haya faltado asesoramiento adecuado. Quizás no haya habido una actitud responsable, atendiendo a la situación que se había dado en nuestro departamento como consecuencia del temporal. Pero bueno así fueron planteadas las cosas, estamos enterados de la aprobación, nos alegramos mucho, y entendemos que la actitud del FA fue una actitud responsable en este caso, otras veces la hemos criticado, creo que en esta ocasión ha tenido una decisión madura y acertada, y en el caso de Alianza Nacional, creo que se ha equivocado en la decisión tomada, y lo analizaremos y lo veremos cuando lleguemos a ver a que se debió la votación negativa, porque sinceramente creo que es una actitud que roza con la irresponsabilidad…". Al ser repreguntado por el colega, tanto sobre los argumentos del FA como por la pertinencia o no de la continuidad de los representantes de Alianza en el Gabinete Falero, se excusó de mayores comentarios porque "es imposible analizar desde acá (China) lo que han dicho unos y otros, sin dudas cuando lleguemos analizaremos el tema y aremos las respuestas como corresponden…"

Lo cierto es que, a esta altura de los acontecimientos, propios y ajenos esperan el arribo del Intendente José Luis Falero, quien termina por estas horas su gira China. Desde el oficialismo "Sumate" para analizar el posicionamiento interno del sector respecto a Alianza. Desde el Sector de Camy, se entiende que la situación se pueda zanjar "dialogando, fundamentalmente sobre las propuestas presentadas y sobre la "realidad de los números". Finalmente, una vez que la Intendencia reciba los dineros del BROU, y conforme lo que solicitó el Frente Amplio, en algún tiempo sabremos si el fin era para "reparar los destrozos del temporal" o para "mantener la cadena de pagos", los dos argumentos esgrimidos por parte de quienes votaron la anuencia del crédito. A la vez, con esta coyuntura, seguramente no será "fácil" la discusión de la Rendición de Cuentas 2016 e la Intendencia, que debe realizar próximamente la Junta Departamental.