Desde China Falero se refirió a la situación Interna del PN

Falero: "…esperemos que a nuestra llegada podamos aclarar esta situación y tratar de seguir trabajando como la ciudadanía nos ha encomendado…" En medio de un "fuerte movimiento político" provocado por la solicitud de anuencia para el crédito, Falero señaló que "depende de la voluntad política (de Alianza) de estar o no en el Gabinete…" El Intendente Falero, lejos, en China, y aprovechando la distancia habló con los colegas de Punto 9 (CCV). Dijo entonces: "con respecto a los temas que sucedieron en estos días en San José con la aprobación de la solicitud de préstamo que tiene como destino, como ya lo dijimos, atender los destrozos que ha ocasionado el temporal, sin duda nos alegra mucho que se haya concretado finalmente la aprobación del préstamo y las dificultades que se han generado por parte de alguna mirada diferente de algunos sectores del Partido Nacional, yo creo que se debe más que nada a la falta de información o al no adecuado asesoramiento para este sector del PN que esperemos que a nuestra llegada podamos aclarar esta situación y tratar de seguir trabajando como la ciudadanía nos ha encomendado, un trabajo serio, responsable, como lo ha sido hasta ahora y que pretendemos siga siéndolo en estos tres años de Gobierno que todavía tenemos mucho entusiasmo para poder concretar los compromisos que asumimos con la ciudadanía, y no vamos a descansar hasta poder cumplir con nuestro programa de Gobierno. La continuidad de los integrantes del Gabinete, sin duda no es una administración que fuerce a nadie a estar o no en el Gabinete. Creo que depende de la voluntad política, el estar o no estar. Yo creo que en ese aspecto no debemos obligar a nadie, simplemente quien entiende de que siente que no se siente representado con la administración, tiene la libertad de dar un paso al costado y nosotros, en ese aspecto, estamos convencidos que el camino correcto es el que hemos encarado y vamos a seguir hasta el final, no dependerá de nosotros la continuidad o no…". Esa fue la declaración del Intendente Falero sobre la posición que ha salido, fundamentalmente desde la lista 50 del diputado Bacigalupe, en cuanto a la pertinencia o no que Alianza mantenga los tres representantes en el Gabinete. Como se recordará, la semana anterior la Agrupación de Gobierno de Alianza por San José, en un comunicado público señalaba, entre otras cosas la diferencia existente entre las actividades legislativas y las responsabilidades en el Ejecutivo. Se entiende por parte del sector de Camy, que quienes representan a ese grupo político en el Ejecutivo, lo hacen con "un sello de eficiencia, compromiso y capacidad", mientras que a la vez reivindica el accionar de los ediles quienes entiende están cumpliendo con su labor desde el legislativo, responsablemente. Hermanamiento Mientras tanto desde la ISJ se señala que: «el intendente José Luis Falero firmó en la República Popular de China un acuerdo para el establecimiento de relaciones de hermanamiento entre Chongqing y nuestro departamento . Chongqing y San José, promueven el mutuo entendimiento y amistad entre los pueblos de China y Uruguay, así como consolidar y desarrollar una cooperación amigable entre ambas partes a través de consultas amistosas. Este hermanamiento llevará al esfuerzo conjunto, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, para promover contactos amistosos entre las personas, fomentar el flujo económico y de comercio entre ambas zonas y desarrollar de forma activa mecanismos de internación y cooperación en las áreas de economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, deportes, salud, educación, personal, etc.