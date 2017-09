Sin diálogo político

Opinión: Bruno Danzov En forma directa han sido varios los dirigentes políticos que han participado de un debate que nace a la Interna del Partido Nacional y que no está claro cómo se saldará. La solicitud de anuencia del Ejecutivo para tomar un nuevo crédito en el BROU, esta vez por 64 millones de pesos, ha sido el desencadenante de algunos hechos, comunicados, declaraciones que ponen sazón a un sistema político que ha dejado en evidencia la poca capacidad de diálogo. Hemos sido elegidos los medios de comunicación (con o sin intención) para trasladar un diálogo que debe ser encarado con bastante más sentido del profesionalismo político. Desde un intendente que anuncia que "necesita" los votos para un crédito, a propios y ajenos en una conferencia de prensa, sin ponderar que es políticamente adecuado consultar a los diferentes actores sobre la posición de cada uno. Hasta escuetos comunicados en los que no queda clara la posición, o que simplemente anuncian una cosa y luego en los hechos es otra. Es evidente que las posiciones, no necesariamente cambiarían, pero todo este proceso deja más que claro que el sistema político no dialoga, no negocia y lo que es peor no pretende hacerlo. Como si se tratara de "rivales deportivos", lejos de importar los argumentos, las posiciones son tomadas de ante mano. Y hasta hace algunos días, esas misma posiciones eran inferidas sin mediar análisis: "Son blancos van a votar, son del FA, votan en contra". Eso cambió en los últimos días, pero no necesariamente por una mayor comunicación, debate o negociación, sino por la ausencia total de diálogo. Cada quien asume que es lo mejor para cada grupo y allí fija una posición y la declara. Parece que nadie se detiene en lo medular. En lo importante, sean estos o bien la situación real de los recursos públicos, o las necesarias obras para la ciudadanía. Es evidente, y sobran los ejemplos para entender en torno a esta situación, independientemente de lo que cada uno entienda como real, que han estado ausentes las instancias de diálogo. Seguramente estas, una vez que retorne el Intendente Falero, se concretarán y allí se aclarará bastante más un panorama que aparece "bastante opaco" a la interna del partido de Gobierno Departamental. De hecho, el comunicado de la lista 50, pone como límite para su posición de no participar de ninguna instancia en forma conjunta con Alianza "hasta que no retorne el Intendente", y el propio Camy señaló el viernes pasado que "seguramente cuando retorne el Intendente, no reuniremos…"