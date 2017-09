Guardias dan plazo antes de tomar medidas

Colonia Etchepare Los guardias de seguridad de la Colonia Bernardo Etchepare están en asamblea permanente esperando respuestas de la dirección del centro. Una nueva situación conflictiva podría generarse en la Colonia Psiquiátrica Dr. Bernardo Etchepare con los guardias de seguridad del nosocomio. Esta jornada vence el plazo de cuarenta y ocho horas brindado por la guardia para tener respuestas de la Dirección del centro a reclamos efectuados varios meses atrás y que aún no se han atendido pese a haber existido un compromiso de atenderlos.

En ese sentido, desde la Comisión Interna de la Colonia se entiende que ha pasado un tiempo suficiente sin obtener respuestas a los planteos y a las soluciones comprometidas. El titular de la Comisión Interna Roberto Pérez en diálogo con Radio 41 señaló que se habían pedido mejoras en las garitas de los funcionarios, como contar con agua potable en ellas, además de baños para quienes cumplen la función. Estos puntos habían sido acordados en su momento, pero el gremio entiende que ha transcurrido un tiempo prudencial y no hay indicios que se cumpla con lo comprometido. También se reclama que asuma como encargado del área al funcionario que ganó el llamado a concurso para el cargo, dado que aún no se lo ha puesto en funciones al tiempo que quien está ejerciendo el cargo es una persona que ha sido cesado por abuso de autoridad. Por este motivo es que se han declarado en asamblea permanente a la espera de 'señales' que permitan vislumbrar que se concreten esos reclamos.

Por estas horas, de no haber respuestas, la asamblea estaría adoptando medidas de fuerza.

Hace ya varios meses, la Colonia Bernardo Etchepare había sido objeto de movilizaciones en reclamo del reintegro de un trabajador suspendido, donde desde el gremio de trabajadores se denunciaban las carencias que tenían al tener que realizar el trabajo de vigilancia, sobre todo en el perímetro del establecimiento. Distintas reuniones a distinto nivel y por diferentes circunstancias las medidas cesaron y se había acordado entre otras cosas dotar de agua potable y baños a las garitas para una mayor comodidad en el trabajo de los guardias, algo que hasta el momento no ha tenido mayores avances.