FA pidió ayer remoción del sub director de Higiene

Bruno Danzov

En la noche de ayer se concretó una sesión extraordinaria solicitada por el Frente Amplio, para y según el orden del día, "exponer sobre higiene". Lo cierto es que más allá de las expectativas, la sesión tuvo mucho más de política que de "higiene". Uno de los ediles firmante fue el edil Germán González, quien como se recordará tuvo un fuerte entredicho con el Sub Director de Gestión Ambiental de la ISJ Dr. Juan Carlos Álvarez, en momentos en que se realizó el llamado a sala de esa dirección hace algo más de un mes. Luego en la última sesión ordinaria, haciendo uso de la media hora previa, González, dijo que los directores "habían mentido" en sala, y que algunas de las respuestas que había obtenido, no se ajustaban con la realidad, dado que había concurrido al vertedero de San José, y había constatado que buena parte de la enunciado en el llamado a sala, "no se estaba cumpliendo". Ayer profundizó: "al fondo nos encontramos con una montaña enorme de ramas, y acá se había dicho que había dos chipeadoras, que evidentemente no existen…". Expresó además las contradicciones públicas entre el sub director y el director referente a la colocación de las bombas para el tratamiento de los lixiviados, en donde Álvarez atribuye a la UTE la falta de colocación y Silveira dice que se está trabajando con UTE y que hay un buen relacionamiento entre las dos reparticiones. Esas dos posiciones fueron utilizadas por el FA para "demostrar las discrepancias existentes entre los jerarcas". El edil socialista Javier Gutiérrez señaló: "es evidente que no tienen los mejores vínculos, relacionamiento y de coordinación…". Además señaló que: "si bien Álvarez argumentó en el llamado a sala que su opinión era técnica, está ocupando un cargo político, y creemos que los errores u horrores que se han cometido, tienen responsabilidad política (…) entendemos como bancada del Frente Amplio que el Intendente reconsidere ese nombramiento". De hecho fue el sustento de la moción presentada. La misma rezaba en sus considerandos que: "el subdirector ha integrado el equipo de gestión de ambos Gobiernos Departamentales del Intendente Falero. Que se han evidenciado contradicciones en el equipo de dirección. Que el subdirector ha mostrado una conducta poco seria, en el marco de la última sesión en donde estuvo presente en la Junta. Finalmente solicitaba la remoción del Sub Director Juan Carlos Álvarez. Luego de varias solicitudes de cuartos intermedios, el Partido Nacional, pudo definir una moción en conjunto que rezaba: "la Bancada del Partido Nacional, no comparte las opiniones vertidas en sala sobre el sub director de Higiene Juan Carlos Álvarez, y expresa su apoyo al trabajo desempeñado por él, ratificando el apoyo a la Dirección General de Higiene…". La moción del FA, tuvo los 11 votos de esa bancada, mientras que la del Partido Nacional obtuvo los otros 12 votos de los 23 ediles presentes. Si bien se generó una discusión reglamentaria sobre la mayoría simple, finalmente se saldó con la aprobación de la moción nacionalista. De hecho lo mismo daba, ya que el "hecho político ya se había consumado".

La interna que afecta la gestión

Al principio de la nota consignamos que la sesión tuvo más de política que di higiene y de hecho las diferentes actitudes así lo demuestran. Al momento de comenzar la sesión, se solicitó un cuarto intermedio de 3 minutos, oportunidad en la que los integrantes de la lista 50, incluido el Presidente Vasallo, además de los ediles Mario Guerra (lista 48)y Santiago Durán (Lista 905), todos pertenecientes al "Sumate", se retiraron de sala. Al ser consultado el Presidente Vassallo, si se trataba de una "posición política", aseguró que sí, que conforme a la posición de la bancada de la 50 no participarían ante la presencia de Alianza. De hecho hacían notar que sólo dos ediles de Alianza se encontraban presentes en sala, y que "si no vienen ellos a defender la gestión de Silveira, no nos vamos a quedar nosotros…". Lo cierto es que dos cosas sucedieron luego del retiro de estos ediles, primero que los ediles de Alianza llegaron a la sesión más tarde estando 5 ediles presentes, y lo más importante es que el Frente Amplio iba por el Sub Director Álvarez, no por el Director Silveira. De hecho, sin la presencia de Alianza la votación hubiera sido favorable al pedido de remoción del hoy sub director del "Sumate".

N/R: independientemente de las problemáticas y diferencias internas en el partido nacional, está claro que una cosa es "no participar de las reuniones de bancada" y otro muy diferente es no participar de las sesiones de la Junta Departamental. La confusión de varios actores políticos a nivel nacional y departamental entre, partido, sector, gestión e institucionalidad es tan lamentable como evidente. En otras columnas de opinión lo hemos expresado, da la sensación que no entienden el papel que les confiere la Constitución y la Ley Orgánica Municipal 9515, que en ninguno de sus artículos habla de "posiciones políticas, enfrentamientos o campañas electorales adelantadas". Habla de derechos y obligaciones, en este caso de los ediles. Lo recordamos porque parece que no han asumido que sus "posiciones políticas", si generan efectos en la realidad de la población, de hecho vienen de votar hace pocos días un nuevo crédito por 64 millones de pesos, independientemente de cual sea nuestra postura al respecto, demuestra que su presencia o ausencia sí cambia la realidad de los ciudadanos del departamento.