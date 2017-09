Semana del Corazón en San José

Hasta el 29 hay actividades en San José Se presentó en la Dirección Departamental de Salud el lanzamiento de las actividades correspondientes a una nueva Semana del Corazón. En esta semana se busca resaltar los factores de riesgo que pueden llevar a padecer problemas cardiovasculares, precisamente, con una alta incidencia a nivel de nuestro país, siendo una de las principales causas de muertes. La Directora Departamental de Salud, Dra. María Noel Battaglino, señaló que los últimos datos oficiales que se tienen son del año 2013, momento en que se realizó un estudio de situación a propósito de problemas cardiovasculares.

Dentro de los factores de riesgo surge nítidamente la hipertensión, la diabetes, la dieta que llevamos, donde no se consume en general el volumen de frutas y verduras adecuados, estos factores, hasta ese año 2013 mostraban un crecimiento acentuado, lo que configuraba un riesgo superior para la población.

La Dra. María Noel Battaglino sin embargo sostuvo que a pesar de no haber datos, se ha notado una disminución en la incidencia de los infartos, que seguramente se debe a la baja en el consumo de tabaco. Hay también un incremento en la consulta de las personas que se controlan más y eso es beneficioso en materia de prevención. De todas formas existe un espectro de personas que no consultan, algo que para las autoridades sanitarias es un debe, y es a quienes se pretende llegar para seguir disminuyendo los riesgos de padecer problemas cardiovasculares. Desde el Ministerio de Salud Pública se han puesto en marcha incentivos para que los prestadores de salud salgan 'a la caza' de esas personas que habitualmente no concurren a control médico.

Concretamente durante la semana, habrá actividades en todo el departamento de San José, basadas específicamente en la actividad física, alimentación saludable y charlas sobre factores que protegen la salud cardiovascular.

Durante toda la semana, en los distintos centros de Atención Primaria del departamento habrá controles de presión arterial e índice de masa corporal, con entrega de folletería informativa.

Hoy se lleva a cabo en la ronda rural asistencial una actividad especial con entrega de material informativo y un taller de animación cardiopulmonar.