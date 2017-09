Alianza por San José, respaldó definición de su bancada sobre «nuevo endeudamiento» de la Intendencia Escrito por -- En la edición del sábado, destacábamos la situación interna en el Partido Nacional, generada en primer lugar por la definición de Alianza por San José, de no acompañar la anuencia solicitada por el Intendente Falero para generar un nuevo endeudamiento, es decir los 64 millones de pesos del duodécimo, que sí acompañó el "Sumate" y el Frente Amplio. Compartíamos algunas de las consideraciones previas a la Reunión de la Agrupación de Gobierno, del Senador Camy, pero luego del encuentro, el sector, emitió una declaración pública que reivindica lo actuado en todo el proceso por el sector. Destaca que en el proceso electoral, además de aportar unos 12 mil votos, se presentaron "múltiples iniciativas hacia lo que sería el Programa Único del Partido Nacional". Destaca que desde el primer día, esa bancada ha trabajado en procura de "realzar la gestión, también desde la Junta Departamental", recordando que han existido "propuestas que se han concretado en decretos y otras medidas que en definitiva han contribuido al mejoramiento del interés ciudadano". Recuerda posteriormente que: "más de un año después, se incorporaron al ejecutivo departamental compañeros de Alianza. Proporcionalmente, lejos se estuvo de representar el caudal electoral obtenido. Sin embargo, una vez más, el sector contribuyó con el esfuerzo de quiénes se entendía -y se entiende- podían aportar a una gestión con el sello de eficiencia, compromiso y capacidad que las responsabilidades requerían. Recuerda luego la solicitud de pedido de informe sobre la realidad económico-financiera de la Intendencia que "no fue respondido en tiempo y forma", destacando luego el trabajo de su equipo técnico que "pudo reconstruir a través de otros documentos como las rendiciones de cuentas, la información necesaria para realizar un diagnóstico serio". Como lo destacaba Camy antes de la reunión recuerda que: "formularon al intendente sugerencias concretas para mejorar una gestión que viene siendo deficitaria, sin que haya obtenido hasta el momento señal clara que las mismas están siendo consideradas". En el marco del estudio de la rendición de cuentas, concurrió a la comisión de presupuesto, "personal de contaduría de la ISJ. Se afirmó que no existían problemas económicos de ningún tipo. Pero a los pocos días, con sorpresa, los ediles de Alianza Por San José se enteran de la solicitud de anuencia de un nuevo préstamo por parte del intendente, quien a las pocas horas partía a China". Allí "anunciamos la necesidad de profundizar en el conocimiento de los mismos (…) extrañamente, en pocas horas el otro partido con representación en la Junta, hizo público su anuncio de respaldo a lo solicitado por el ejecutivo, aunque expresó la convicción que el préstamo sería usado en un fin distinto del anunciado. Finalmente critica la situación generada al pretender aprobar el informe en la comisión sin que siquiera el oficio ingresara formalmente a la Junta. "Se informaba favorablemente sobre algo que no había ingresado formalmente a consideración del órgano legislativo". En el final el documento concluye: "Alianza por San José ha cumplido con los compromisos político-partidarios, pero sin dejar de honrar sus responsabilidades de gobierno, y diferenciando las que corresponden al ámbito legislativo de las del ámbito ejecutivo. Creemos que esa es la mejor forma de aportar al partido, a la gestión del gobierno departamental y al interés de la ciudadanía que debe ser siempre lo primero a considerar. En este rumbo seguiremos."

