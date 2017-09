Camy: "Este tema no son los cargos, este tema son los números, eso es lo que hay que discutir..."

Bacigalupe dijo que "no se puede estar de los dos lados del mostrador" y Camy dijo que no hay que perder el tema importante que son "los números" y que es eso lo que hay que discutir

El pasado jueves cerrábamos nuestro artículo referente al informe técnico de Alianza por San José sobre la situación económico-financiera de la Intendencia, con algunos conceptos que publicamos parcialmente, tales como "gestión ineficiente", de posible "limitación" o "brete" en el futuro de la gestión si no se toman medidas, anunciando que no se debía ser ni muy brillante, ni muy letrado para asegurar que las repercusiones políticas no iban a demorar. Además en el marco en que se filtra el documento, es decir mientras la Junta Departamental votaba la anuencia para que la administración Falero, tome un nuevo crédito, esta vez por 64 millones de pesos y que contó con los votos del FA pero no con los del sector liderado por Camy, era evidente que la interna se sacudiría. De hecho esa misma noche, ediles del "Sumate" planteaban su molestia, recordando que Alianza integra el Gabinete, y que con la actitud adoptada por el sector, sería bueno volver a discutir esa integración. En las últimas horas, el primer sector que integra el "Sumate", en reacción a la coyuntura fue la lista 50 liderada por el Dip. Bacigalupe, emitiendo una declaración pública. Textualmente dice: "Visto: Los continuos cuestionamientos a la gestión del Gobierno Departamental, a los últimos acontecimientos en la Junta Departamental, la solicitud de anuencia del ejecutivo para tramitar un préstamo en el B.R.O.U. que no contó con los votos de los ediles de Alianza por San José. Considerando: Que ese sector forma parte del Gabinete del Gobierno Departamental, Los ediles de la lista 50 Resuelven: No concurrir a las bancadas convocadas en conjunto, hasta poder plantearle al ejecutivo el relacionamiento futuro con ese sector del Partido Nacional."

Agrupación de Gobierno de Alianza

Paralelamente en las últimas horas de la tarde de ayer, en la Casa del Partido Nacional se reunió la Agrupación de Gobierno del sector liderado por el Sen. Carlos Daniel Camy. El tema de análisis fue tanto la rendición de Cuentas del Ejecutivo Nacional, que se concretó en la jornada del lunes en la Cámara de Senadores, así como también u lo que será la discusión de la rendición de Cuentas 2016 de la Intendencia de San José. Minutos antes de la reunión el Senador Camy al ser consultado sobre la coyuntura expresó: "No somos partidarios de seguir endeudando a la Intendencia de San José, que por otra parte ya tiene dos préstamos asumidos, tiene un pasivo financiero que no tenía (…) nosotros creemos que antes de tomar nuevos préstamos hay que tomar medidas de contención de gasto…". Dijo además, que la posición "no es a raíz de esta solicitud de préstamos, que nos tomó por sorpresa, sino que hace más de 2 meses que el Intendente conoce nuestra posición…". Además Camy señaló que: "si yo sumo, las diferentes asistencias extra presupuestales que han existido, en su mayoría para atender caminería rural por inclemencias, desde que el Intendente Falero es Intendente hasta hoy, suman más de 7 millones de dólares, a los 13 millones y medio de dólares que tenía el Intendente cuando asumió, el "colchón de la administración Chiruchi", estamos en más de 20 millones de dólares que se recibieron (…). Consultado sobre la posición de la lista 50 y el planteo del diputado Bacigalupe sobre que "no se puede estar en los dos lados del mostrador", es decir integrar el Gabinete y oponerse en la Junta señaló Camy: "Este tema no son los cargos, este tema son los números, si estamos a favor de endeudar a la Intendencia en un nuevo préstamo o no, y discutir, para qué es necesario un préstamo…". Señaló además, que justamente lo importante es discutir sobre los números y que sería necesario clarificar públicamente si el dinero es efectivamente para reparación de caminería, o como dice el FA para no cortar la cadena de pagos, eso no se va a discutir más profundamente?". Enfatizó al ser repreguntado: "mire si será otro tema el asunto de los cargos que, ni siquiera se aplicaron en términos de votos. Nosotros no tenemos el 30% de los cargos como el porcentaje de votos que aportamos, la política no es cargos, para algunos son los cargos, para nosotros la política no son los cargos, la política es administrar con responsabilidad, según el criterio de cada uno, señalar el pensamiento y actuar en consecuencia, yo no puedo estar, como lo estoy, en contra del endeudamiento del Gobierno Nacional, votar en contra del déficit del Gobierno Nacional como Senador y sin embargo, en San José sí, porque es de mi Partido?, No, hay que ser coherente…", cerró Camy