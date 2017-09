El lunes el FA "expondrá sobre higiene" en la Junta

La Junta abrirá la próxima semana con dos sesiones extraordinarias En las últimas horas, la Junta Departamental de San José, anunció la realización de dos sesiones que se concretarán la semana entrante. Por un lado se anuncia el día lunes a las 20 horas se realizará un encuentro extraordinario en el que se encuentra como único punto del orden del día: "para exponer en sala sobre higiene". La vaguedad del asunto entrado, hace suponer que no será una sesión "tranquila", máxime luego de los últimos acontecimientos políticos registrados en los últimos días, sobre todo en la interna nacionalista. La solicitud de extraordinaria surge desde el Frente Amplio y se vincula claramente con lo que presentara días atrás haciendo uso de la media hora previa el edil Germán González, en relación a que algunos de los anuncios y explicaciones que se vertieron en sala durante el llamado a sala a los responsables de esa dirección, no se estarían cumpliendo. González incluso señaló en la Junta que se les había mentido. Paralelamente se señala que "la situación política que ha generado que Alianza no acompañara la anuencia del crédito del BROU, "nada tiene que ver" con la oportunidad de presentar el tema, sino que el mismo se había manejado con anterioridad. Martes de

reconocimiento Paralelamente también, se fijó para el próximo martes la sesión extraordinaria que fuera solicitada por los ediles Adriana Etchegoimberry (AN), Juan Carlos Alfaro (FLS/FA) y Bettina Cerdeña (Sumate), para realizar un "reconocimiento" al Club Atlético Central, Campeón del Interior en la Divisional A, Club Atlético Universal, Campeón del Interior en la Divisional B, y Club Nacional de Fútbol, quien lograra el ascenso a la divisional de privilegio del fútbol del Interior.