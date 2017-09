Informe técnico interno de Alianza plantea necesidad de «tomar medidas» para no «embretar o limitar» futura gestión de la ISJ

Bruno Danzov Mientras, la mirada política estaba puesta en lo que ocurriría, en la comisión de Peripuesto primero, y la extraordinaria posterior en donde se pondría a consideración la anuencia solicitada por el Intendente Falero, para acceder a un crédito del BROU por 64 millones de pesos para "atender los daños ocurridos por los eventos climáticos recientes", trascendió, y de hecho fue publicado por el portal www.sj.uy, un documento interno, realizado por los técnicos de Alianza por San José, con un pormenorizado estudio de la situación económico-financiera de la Intendencia de San José, y un análisis de la rendición de cuentas 2016 del Ejecutivo. Ese documento, al que también tuvo acceso Visión Ciudadana, procesa la información existente en la rendición de cuentas, y en varios de sus puntos deja en evidencia, al menos, uno de los motivos que pudo haber tenido esa bancada para no acompañar la solicitud de crédito que se votaba paralelamente. Más allá de las consideraciones que se puedan realizar y de lo detallado del informe, que seguramente generará fuertes repercusiones en el sistema político, compartimos textualmente algunas de las conclusiones que el documento presenta: "La actual Administración no cumplió con el MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL establecido dentro de los principios rectores como una "política institucional" en los Presupuestos Quinquenales 2011-2015 y 2016-2020, ya que salvo en el Ejercicio 2010 - compartida con final de Administración Chiruchi -, el resto de los ejercicios fueron todos DEFICITARIOS, se GASTÓ POR ENCIMA DE LA RECAUDACION.El intendente actual asume su primer mandato con una intendencia saneada desde el punto de vista económico - financiero, con dinero en la caja y en el banco, tal es así que en la Rendición de Cuentas 2010 (6 meses Administración Chiruchi y 6 meses nueva Administración Falero) el SUPERAVIT del Tesoro fue de $ 262.465.709, lo cual al tipo de cambio de cierre del ejercicio 2010 representaba aprox. U$S 13.000.000 (trece millones de dólares). Los fenómenos climáticos adversos ocurridos en los años 2014 y 2016 significaron deterioros importantes en la caminería y otros bienes de uso público, y si bien su recuperación significó inversiones y gastos importantes, de haber primado una gestión eficiente de los recursos hubiera sido evitable el proceso de deterioro fiscal que culminó con el gran nivel de ENDEUDAMIENTO actual. Lo expuesto se fundamenta en que (…) la actual administración, además del "colchón financiero" heredado de la gestión Chiruchi, debemos agregar partidas de dinero adicionales enviadas por el Gobierno Nacional (fondos del Patrimonio Agropecuario, Emergencia Vial, etc.) para atender el deterioro de la caminería, y el financiamiento recibido por concepto del Préstamo BROU y del Fideicomiso SAN JOSE I; por lo que estarían más que cubiertos los gastos e inversiones realizados a consecuencia de dichos fenómenos climáticos adversos. Por tanto no cumplió con el principio rector establecido en el Presupuesto Quinquenal de "Optimizar el uso de los recursos, de los dineros públicos, gestionándolos eficientemente".El Deterioro financiero se comienza a producir entre los ejercicios 2011 y 2013, previo a la ocurrencia de los fenómenos climáticos adversos, por tanto no encontramos otra explicación que la ineficiencia en la gestión.

El documento destaca también que es necesaria la implementación de medidas de abatimiento de deuda y reducción de gastos para no "embretar o limitar la gestión futura de la Intendencia Departamental". Dice: «De acuerdo a nuestro análisis preliminar y a la información disponible, la situación ha llegado al límite para tomar decisiones sustanciales en la gestión de los recursos financieros, abatiendo gastos de funcionamiento supérfluos o innecesarios, y no incorporando nuevos funcionarios. Desde el punto de vista técnico y por razones de buena administración de los dineros públicos, el escenario ideal sería sanear el nivel de endeudamiento en el ejercicio 2017 - lo cual es posible - para encarar los dos últimos años de gestión de la Administración con niveles importantes de inversión - aunque por debajo de los promedios históricos - y que le dejen a la futura administración un nivel "razonable" de maniobra para encarar nuevos planes estratégicos de gestión".

Este es solo un fragmento del documento, y seguramente las consideraciones respecto comenzarán a realizarse en las próximas horas, y lógicamente las repercusiones políticas son esperables.