"Sumate" y FA dieron anuencia al crédito de 64 millones de pesos solicitados por el Ejecutivo

Como habíamos adelantado, luego de un meteórico tratamiento, la Junta Departamental de San José, sesionó ayer en forma extraordinaria para poner a consideración la solicitud enviada desde el Ejecutivo, solicitando la anuencia para acceder a los disponibles del Crédito, denominado "duodécimo", es decir un crédito en el Banco de la República, por el equivalente a la doceava parte del Presupuesto quinquenal. Los hechos El pasado miércoles, el Intendente José Luis Falero, anunciaba el envío a la Junta Departamental de un oficio, por el cual solicitarían la anuencia para el nuevo crédito. Pocas horas hicieron falta, para que diferentes actores políticos se refirieran a este planteo. De hecho desde el Frente Amplio y desde Alianza Nacional, se anunciaba un profundo estudio de la situación, a la vez que manifestaban su malestar por el medio utilizado por parte del Ejecutivo para poner en conocimiento al sistema político de las intenciones crediticias de la administración. Formalmente ese oficio, ingresó en la sesión del pasado lunes. Aunque se realizó previamente una reunión de la comisión de presupuesto, por este tema, incluso antes que el documento ingresara. Decíamos en nuestra columna del martes, que podía entenderse como un error, pero en cualquier caso, reunir a la comisión, elaborar un informe (que se confirmó ya estaba redactado), incluso antes que el tema ingresara formalmente a la Junta, era por lo menos desprolijo, para no decir que violenta todas las normativas dispuestas. Menos de 24 horas del ingreso del oficio, el FA realizó una conferencia de prensa, donde anunciaba acompañaría con su voto lo solicitado por el intendente. Destacando dos aspectos centrales. Primero que la solicitud del crédito, demostraba que lo denunciado por esa fuerza política desde el año 2012 a la fecha, en relación a la mala gestión de Falero, era cierto, y que conforme los números y el estudio que ha venido desarrollando, la difícil situación financiera de la Intendencia, se había transformado en un problema económico, y que era necesario, respaldar, "por responsabilidad institucional", lo solicitado por el Intendente, para "que no se corte la cadena de pago de la Intendencia, tanto así, que se entiende desde el FA que de no "mediar este salvataje", corre el riesgo el pago a proveedores e incluso los aguinaldos de los funcionarios en el mes de diciembre. Ese mismo fue el argumento utilizado por el Frente Amplio en la extraordinaria de ayer. Así lo hizo el edil pablo García, en una breve exposición de motivos, como luego varios ediles de la oposición al fundamentar su voto. Las tres posiciones La posición del oficialista "Sumate", fue lógicamente dar por válido la fundamentación del Ejecutivo, y acompañaron el informe en los términos a los que se refiere el oficio solicitando el crédito para atender "las situaciones no previstas, causadas por las inclemencias del tiempo". Con ese argumento llegó y voto el "Sumate".

La posición del FA, al igual que en la conferencia de prensa se expresó en sala que la situación económica de la Intendencia es muy compleja, y que en caso de no "ingresar recursos", existe un riesgo de "cortar la cadena de pagos", entre ellos el aguinaldo de los funcionarios municipales, por lo que, más allá de denunciar la mala gestión, del Partido Nacional, se entiende «la ciudadanía no puede ser rehén de esa situación». Con esa posición llegaron, y así votaron

La posición de Alianza expresada en sala se entiende que no es posible generar un nuevo endeudamiento, habida cuenta la situación económico-financiera de la Intendencia, señalando además que han sido reiteradas las asistencias que se han recibido para atender los eventos climáticos, y que en algunos casos esas obras no se han concretado. A la vez que claramente se entiende no se dio la discusión necesaria sobre cuáles serán las obras que se realizarán y las previsiones establecidas.

Finalmente, aún en China y sea cuales fueran las posiciones, lo cierto es que Falero recibió, con 25 votos de los 30 presentes, la anuencia necesaria para "ad referéndum" del TCR, acceder a los 64 millones de pesos disponibles.