Alcalde Giménez reivindica derecho de informar avances

Polémica por información sobre Bioconit Desde la Intendencia se había puesto paños fríos al anuncio de la posible reapertura de Schrëiber, pero el Alcalde Leonardo Giménez volvió a confirmar el interés sobre el emprendimiento. A comienzos de la semana el Asesor en Grandes Inversiones y Sub Director de Desarrollo Francisco Zunino llamó a no generar falsas expectativas entorno a la posible reapertura de la láctea ex Schrëiber Foods, ante las gestiones y averiguaciones llevadas a cabo por Bioconit S.A. En la oportunidad Francisco Zunino había informado que la empresa en cuestión estaba realizando trámites y averiguaciones pero que no aseguraban su llegada al departamento, cosa que podría recién conocerse el año próximo. Lógicamente que aún sin nombrarlo, claramente se refería a la participación pública del Alcalde de Ecilda Paullier, Leonardo Giménez, quién fue en definitiva quien puso en conocimiento de los medios de comunicación, el comienzo del proceso de consulta de la firma. Lógicamente Giménez, destacó en ese momento, la trascendencia que tendría para esa localidad y esa zona del Departamento, poder concretar la reapertura de una planta que cerró a mediados de 2015, dejando sin trabajo, y casi sin previo aviso a unas 150 personas. El propio Gimenez expresaba su voluntad de tomar contacto con los nuevos inversores para conocer el alcance del planteo y los trámites que se han desarrollado hasta el momento. Como señalábamos, esto generó, por un lado, la confirmación del proceso y del interés por parte del Sub Director de Desarrollo, pero a la vez a la discreción con que el Gobierno Departamental había tomado el asunto para "no generar expectativas", ya que en definitiva el análisis de viabilidad de reapertura se desarrollará recién a principios del próximo año.

En tal sentido el Alcalde de Ecilda Paullier Leonardo Giménez se atribuyó su derecho a informar acerca de un tema que había tomado estado público y que atañe a su zona. Además, en declaraciones a Radio 41 el Alcalde Leonardo Giménez expresó que no se estaban generando falsas expectativas, sino que se había informado de una posibilidad latente de desarrollo.

De todos modos el jerarca reclamó a la Intendencia más diálogo, si había intenciones de mantener el hecho en reserva, de todas maneras descartó que el anuncio haya generado alguna reacción negativa.

El Alcalde ecildense Leonardo Giménez además informó que en las próximas horas junto con el Director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia Yarwynn Silvera estarán manteniendo un contacto con directivos de la empresa Bioconit S.A., la interesada en la posible instalación en la ex Schrëiber, para conocer de primera mano las intenciones ciertas y la marcha de las gestiones.