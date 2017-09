ADEOM inicia paros que no descarta se extiendan Escrito por -- Adeom en conflicto en Rodríguez La Asamblea de ADEOM San José resolvió realizar paros parciales en el Municipio de Rodríguez durante estos días. No descartan extenderlos a todo el departamento si no hay soluciones. El sindicato de trabajadores del Gobierno Departamental se reunió en asamblea el pasado martes a la noche en la ciudad de Rodríguez, para tratar la adopción de medidas ante la falta de respuestas desde el ejecutivo respecto de la denuncia contra el capataz de obras del Municipio de esa ciudad. Luego de varias horas de debate, se resolvió realizar paros de dos horas hasta hoy, y mañana viernes de 24 horas que afecta la labor específicamente en el Municipio de la Ciudad de Rodríguez.

De todas formas se adelantó que no se descarta extender la medida al resto de las dependencias del departamento de no encontrar soluciones. Para el 29 se maneja la posibilidad de realizar una movilización más grande con la participación de todos los trabajadores.

En estos días se realizará una volanteada por la feria de Rodríguez para informar sobre la situación y las medidas adoptadas.

Cabe resaltar que ADEOM reclamó el traslado del capataz denunciado de maltrato a los trabajadores de ese Municipio.

Publicidad Google