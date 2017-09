Hacen consultas por ex Schrëiber Foods

Bioconit inició gestiones En los últimos días se conoció la noticia que una empresa estaba realizando consultas por la ex Industria Láctea Schrëiber Foods en la zona de La Boyada, lo que genera expectativas. Si bien no hay seguridad que el proyecto prospere, se conoció que la empresa Bioconit S.A. maneja la posibilidad de generar una planta de elaboración de productos lácteos en las instalaciones de la ex Schrëiber Foods, ubicada en las cercanías de Ecilda Paullier. Desde el MVOTMA se da cuenta de las gestiones que se realizan por ese tema, que además, fue corroborado por el Alcalde de Ecilda Paullier Leonardo Giménez. De concretarse sería una noticia muy positiva para la zona que sufrió un golpe duro cuando la planta cerró dejando en la calle a los trabajadores y sin destino de leche a los productores remitentes. De todas maneras, desde el Gobierno Departamental se puso paños fríos ante la expectativa lógica que generó la noticia. Esta expectativa incluso comenzó a movilizar a los trabajadores de la Industria Láctea, que planean solicitar una audiencia al Intendente José Luis Falero una vez que este vuelva de su viaje a China, para intentar que los ex trabajadores de Schrëiber sean los primeros en ser tenidos en cuenta por la nueva firma. En este sentido, Francisco Zunino, Sub Director de Desarrollo y asesor en Grandes Inversiones de la comuna, llamó a no 'generar falsas expectativas'. El jerarca manifestó que Bioconit está sondeando las habilitaciones y las condiciones legales de la planta, lo que si bien es importante, no asegura que decida instalarse definitivamente. El asesor en Grandes Inversiones de la Intendencia de San José Francisco Zunino dijo además, que en caso que todo esté en condiciones, papeles, habilitaciones, se logre conseguir los remitentes y demás, recién podría hablarse de su llegada al departamento, donde estima, que para marzo o abril de 2018 podría haber más información certera sobre el asunto. De todos modos, Zunino recordó que en el departamento hay varios emprendimientos que tienen avanzados sus proyectos en el departamento los que próximamente estarán comenzando a instalarse en San José.