Bruno Danzov Como casi todo en el mundo político, generalmente hay tantas versiones de un mismo hecho, como participantes de este, pero desde los diferentes sectores se nos confirmó que efectivamente en la tarde de ayer, se convocó a la comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros para analizar un documento, que extrañamente, todavía no había llegado formalmente al Legislativo. Miembros de la comisión, confirmaron que participaron de una reunión que se convocó para la hora 19 y explicaron que se trató de una instancia en donde el coordinador del "Sumate", Juan Martín Álvarez, realizó una explicación sobre las intenciones del ejecutivo en relación a la solicitud del crédito anunciado por el propio Intendente días atrás, y que como decíamos no había ingresado todavía a la Junta. Este último elemento, puede parecer menor, pero no lo es, y genera algunas suspicacias, en el ambiente político y en quienes habitualmente seguimos los temas de la Junta Departamental. Algunas versiones, señalan que, ya en la reunión de comisión de ayer, existía un informe en donde la comisión asesora daría anuencia al Ejecutivo para tomar el crédito. Si esto definitivamente es así, y las intenciones eran dar una anuencia a un crédito, incluso antes que se oficializara el planteo, la situación es grave en cuanto a la falta de respeto institucional que ello supondría. En caso de no serlo, y que al menos algunas de las partes así lo entienda puede generar complejidades en una necesaria negociación política, que debería estar en trámite, ya que al oficialismo no le alcanzan los votos propios para conseguir la anuencia para el crédito. En la mayoría de las cosas, pero fundamentalmente en política «hay que ser, pero también parecer»