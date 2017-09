Marchas y contramarchas del MTOP

Boleto protección El viernes el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había anunciado el costo de $121 para viajar de Libertad por Ruta 1 hacia Montevideo en CITA, pero el mismo viernes la cartera, dio marcha atrás. Malestar generalizado había causado la decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el poner en funcionamiento una 'protección' a la línea metropolitana haciendo que suba da $101 a $121 el costo del pasaje de Libertad hacia Montevideo en la empresa CITA. Ester nuevo valor se transformaba en único si se quería viajar de la ciudad hacia cualquier punto intermedio, por más cercano que este fuese. La decisión radica en la búsqueda de la sustentabilidad de la empresa que hoy brinda el servicio metropolitano desde Libertad hacia la capital del país. El Director Nacional de Transporte Felipe Martín, expresó que la idea es poner en práctica lo que se realiza en otros puntos del país donde hay situaciones similares, donde se busca que las empresas que brindan el servicio específico puedan ser económicamente sustentables. Con ese espíritu, en el entendido que no se quiere que la gente pague más, sino que use el servicio más económico, es que se determinó la implementación de la protección. Ahora, la presión ejercida por parte de la población, como también desde la empresa CITA hizo rever la postura, y dejarla sin efecto.

Desde la población se reclamó que la empresa metropolitana, por ejemplo, no llega a Tres Cruces, donde mucha gente viaja por trabajo y/o estudios hacia esa zona. COME, la compañía que hace el turno metropolitano va hasta la Terminal Ríos Branco, además de contar con menos frecuencias, otro de los reclamos de los vecinos que utilizan el medio de transporte. Otra de las protestas, casi desde la llegada de la nueva empresa, es la condición de sus unidades, las que fueron adquiridas usadas, y que no cuentan con las comodidades que brindan otras empresas, como por ejemplo aire acondicionado. El Director Nacional de Transporte entre otras cosas, sostuvo que COME se había comprometido a tener unidades nuevas, las que confirmó están en el país, pero se les están haciendo los ajustes necesarios para entrar en servicio. También se estudiará una mayor 'grilla' de horarios e incluso se estará autorizando servicios que vayan a otros lugares y no solo al centro y Ciudad Vieja.

El jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresó que se abre un compás de espera hasta fin de año, para después realizar una reunión con los vecinos en Libertad, directamente con los usuarios para evaluar y anunciar eventuales cambios en el costo de los boletos.