Mujer: ¡vive y (re)constrúyete siempre!

Feria Internacional del Libro: Obra «Simone de Beauvoir»en el Macció

Rossana San Martín Cruxên

El pasado miércoles 13 de setiembre, en el marco de la «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José», se presentó en el Macció la obra de teatro «Simone de Beauvoir», encarnada por la visceral actriz Gabriela Iribarren. María Dodera, talentosa y creativa directora, construyó junto a Gabriela, una rediviva Simone. Gabriela dice y palpita vida y obra de esta filósofa, escritora, feminista, y defensora de los derechos humanos, en este monólogo inolvidable.

Conversamos con Gabriela luego de la función, aun cuando estaba casi sin aliento, por todo lo que entrega como actriz.

«Una voz reveladora que ayuda a la toma de conciencia»

_ Este monólogo tiene una intensidad impresionante. ¡Nos insufla energía y emoción! Tú siempre pones mucha pasión en las obras que interpretas, pero Simone de Beauvoir lo exige aún más.

Gabriela Iribarren:_ El teatro es eso. Simone es una mujer de acción, pero con una enorme pasión, con sentimientos muy fuertes y mucha vitalidad.

_ Sus ideas tienen total vigencia hoy.

_ Nos gusta traerla para darla a conocer y para que «esté» aquí. Es una autora imprescindible. . Era una intelectual sobresaliente que estudiaba e investigaba. «El segundo sexo» es un ensayo de gran rigor, que debería estar incluido en los programas de Filosofía o del Bachillerato, porque es un libro increíble. Ella estudió el origen de lo femenino desde la historia de la humanidad. Ese ensayo permite comprender la situación de la mujer hoy.

Por otro lado, Simone tiene una hermosa forma de escribir. Ella temía que su palabra matara la vida, la presencia de las cosas. Pero no era así, su palabra era muy viva. A medida que vas leyendo su obra, su palabra es una voz que empezás a sentir, que es muy reveladora, que ayuda a la toma de conciencia. Hizo de su propia vida su construcción, su obra de arte, como ella dice. Ella como filósofa existencialista bregó toda su vida por esa posibilidad de acción y de libertad que tenemos los seres humanos para construirnos, más allá de lo que nos haya pasado. Son nuestras propias acciones las que construyen nuestro futuro. Somos responsables de nuestra libertad, pero también nos merecemos ser felices en esta vida, que es la que sabemos que está. Es un mensaje optimista, liberador, vital.

Identidades

_¿Cómo te ingeniaste para componer este personaje tan complejo y rico? Vos tenés un vigor e impulso vital intrínsecos. No se puede dar lo que no se tiene, se ha dicho y es una gran verdad.

_ María Dodera y yo trabajamos mucho la identificación con el personaje, desde el principio me vio a mí interpretando a Simone. A María le parecía que yo tenía muchas cosas en común con Simone. No es que haya una identificación total (se ríe), pero es cierto que tenemos similitudes.

_ Así lo expresó frente al público del Macció hoy, casi sobre el final de tu monólogo, irrumpiendo de una manera «parateatral», deteniendo por un instante la representación.

_ María me percibía mucho más cercana o parecida a Simone de lo que yo misma creía. De hecho, yo no había estudiado la obra de esta autora. Tenía por supuesto referencia sobre ella como personalidad de la cultura universal.

«Yo la siento como presente y viva»

_ Tuviste que leer mucho.

_ Leí toda su obra. Me abrió un mundo… La lectura de su obra te genera conciencia. Tiene un efecto muy poderoso sobre sus lectores. Acudí también a todo el registro que hay en Internet sobre Simone. Este monólogo no se trata de una imitación ni de una emulación. Tenía que pasarla por mí y traerla conmigo. Yo la siento como presente y viva y espero que el público lo sienta así.

_ A mí me ocurrió con este monólogo, lo mismo que trasmitió la actriz Ofelia Medina en la película «Frida, naturaleza viva» (1983), de Paul Leduc. Ella «era» Frida Kahlo.

Tú «sos» Simone (lo dijo también la Gerente del Teatro Macció, Rita Schölderle, quien sintió eso), ya que uno se olvida de que se trata de una representación.

El público del Macció estaba exultante.

_¡Divino el público!¡ Fue una función hermosa! Siento que tengo una relación con Simone como si fuésemos amigas. Ella tiene varios tomos de sus memorias, en los que habla de sí misma. Son historias escritas de manera lineal y redacta hasta detalles mínimos de su vida diaria. Eso te permite generar una relación con ese ser tan especial.

Filigrana

_¿Cómo orquestaron todo tú y María Dodera?

_ Nosotros pensamos al principio hacer «La mujer rota», que es una de sus maravillas literarias, pero llegamos a la conclusión de que sería mejor tener en cuenta lo que le dijo su querido Sartre: escribe sobre ti misma; eres mucho más interesante que cualquier ficción.

«La mujer rota» plantea una mujer de ese momento, presa de toda esta cultura patriarcal, pero nos interesaba Simone . Ahí empezamos el proceso de escritura del texto. María trajo una selección básica y escribimos 16 libretos, conjuntamente haciendo la puesta en escena. Los actores sentimos que con María todo es posible. Nos da mucha libertad para trabajar y...¡es tan creativa! Fueron seis meses de trabajo intenso, para hacer el texto y la puesta en escena.

_ Se mencionan las guerras mundiales en la obra; la destrucción. También el racismo que sufrieron los negros. Sigue provocando el mismo dolor los niños en las guerras: «niños sin cuerpo, sin voz, solo ojos», dice el texto. Abarca a los niños de hoy de Siria, Libia, Irak, Afganistán y más…

Buscar y vivir la singularidad

_ Pensamos que todo lo que escribió debe conocerse. Algo que ha concitado es que mucha gente la lee antes de venir a ver esta obra, o después. Además del hecho artístico en sí, que tanto nos importa, se cumple con una función de inserción social, educativa, para que sea tan reveladora como lo ha sido para nosotras.

Hoy fue difícil, porque es un teatro grande. Traté de recorrerlo y conectarme personalmente con cada uno para seguir la tesis de la propia Simone: buscar la singularidad. Se trata de luchar colectivamente, pero vivir individualmente acorde a como uno es, sin todos esos mandatos y condicionamientos que la organización de la sociedad nos impone, sobre todo a las mujeres como seres oprimidos a lo largo de toda la historia.

Este es un Teatro divino y el público es hermoso. Siempre he obtenido una respuesta maravillosa. Estoy feliz de estar acá en San José y con la función de hoy.

_ ¿Siguen con la obra?

_ Sí. En la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.habrá funciones 19, 21 y 22 de noviembre . En la Sala Delmira Agustini de ese mismo Teatro estaremos volviendo en marzo. En Montevideo hemos tenido un éxito feroz. Las entradas estuvieron agotadas las doce primeras funciones desde que estrenamos. Simone de Beauvoir concita mucho público. Además hemos formado un grupo muy estrecho con los compañeros.

_ El final con la voz de la cantante Annie Lennox, dejó a todo el mundo vibrando.

_ Admiro mucho a esa cantante.

_ En la obra se da una y otra vez que soy yo (Gabriela), Simone, «La mujer rota», el público…

_ Todo se entrelaza. Uno siente alivio y a la vez, mucha energía. ¡Es rarísima esa dualidad!

_ Esa dimensión tiene que ver con la impronta de María Dodera, que siempre está en la búsqueda de lenguajes nuevos…

Catártica y vigorizante

Un escritorio, muchos libros, París (proyectado en una imagen que vemos de Montparnasse), puertas o ventanas también proyectadas, ambientan la vida de Simone. Gabriela Iribarren «es» Simone, con todo el impulso vital necesario. Gabriela es una comunicadora nata, docente del Instituto de Actuación de Montevideo y una actriz que muta en cada personaje que interpreta. Los hace de carne, hueso y alma. Simone de Beauvoir (1908-1986),»estuvo» con nosotros el pasado miércoles 13 en el Macció a través de Gabriela, quien contó en primera persona nacimiento, vida, familia, amores, muerte, libros, guerras y posguerras en forma de espiral. El relato no era lineal, había frases e ideas recurrentes que pregonara Simone durante toda su vida. Esta feminista nos atraviesa hasta hoy con sus ideas. Su filosofía existencialista, sus «amores contingentes» y su amor «necesario» por Jean –Paul Sartre (otro gigante), nos invaden en los gestos, la voz, y las subidas y bajadas del escenario de Gabriela para acercarse a la gente. Hablaba sin parar en primera persona de «La mujer rota», de la libertad a conquistar, de los derechos avasallados, de los horrores de la guerra, de la necesidad de la felicidad. La música también transporta. Escuchamos la bella voz de la cantante negra Billie Holiday, todo un símbolo de los derechos de los negros. Gabriela-Simone canta varias veces «La Marsellesa», que cobra distintos significados según los momentos históricos. Culmina con una canción de Annie Lennox, que remite a cuán contemporáneo es el mensaje de Simone y es también una reafirmación vital.