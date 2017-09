Ingresó el oficio por crédito en el BROU a la Junta, pero los sectores lo estudiarán «sin apuro y en profundidad»

Como corresponde el oficio remitido desde el Ejecutivo, y que anunciara el propio Intendente José Luis Falero, en conferencia de prensa el pasado miércoles, referente a la intención de acceder a lo que tiene como disponible en el BROU por el denominado duodécimo, ingresó a la comisión de Presupuesto y Asuntos financieros. El tema ahora sí en forma oficial comenzará a ser analizado por las bancadas, los grupos, los sectores y los partidos políticos. Se abre de esta manera un nuevo debate en el sistema político josefino, vinculado una vez más a cuestiones financieras. Es indiscutible, que además de la mirada técnica, de la necesidad esgrimida por el Intendente Falero, también el asunto debe, y seguramente sea valorado desde el punto de vista político. Es casi impensado que los ediles del oficialismo "sumate", dediquen demasiado tiempo en el asunto, la posición sin dudas será aprobar sin cuestionamientos, y luego de una rápida lectura. Ahora, aunque la anuencia solicitada requiere de mayorías simples, es decir 16 votos, el "Falerismo" no los tiene. En ese contexto, algunos dirigentes políticos de la oposición, pero también de Alianza por San José, expresaron no sólo su sorpresa por el planteo, sino además la forma en la que se les comunicó: en una conferencia de prensa, sin previa comunicación y a pocas horas de partir Falero rumbo a China. Sabiendo que requiere para su aprobación, votos que están fuera de su sector, ergo, que es necesario el acuerdo, no parece la mejor manera de comunicar al sistema político la intención de incrementar la deuda pública del departamento. En cualquier caso, desde e Frente Amplio, rápidamente se interpretó que el pedido llega para "demostrar los problemas financieros, que esa fuerza política ha denunciado en reiteradas oportunidades ". Por su parte desde Alianza, se destaca que el sector, así como se ha hecho con las diferentes instancias presupuestales, lo analizará al amparo de su equipo técnico, aunque se recuerda también, que Alianza presentó algunas propuestas tendientes a mejorar la gestión financiera de la Intendencia y el cuidado de los dineros púbicos. Más allá del estudio y la evaluación "profunda" anunciada desde Alianza hay algunos aspectos anunciados por el Intendente en esa conferencia que "no quedan del todo claro", según destacaron algunos ediles de esa bancada.