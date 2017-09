Por debajo de los siete metros Escrito por -- Culminó ayer el operativo retorno Bruno Danzov Lamentablemente los eventos climáticos se han registrado con particular virulencia en nuestro departamento en los últimos días. Si haber llegado a límites históricos en abril de 2016, no era suficiente, con diferencia de pocos días, la capital departamental (fundamentalmente), sufrió los embates del clima. Aunque parezca difícil de explicar, en este tipo de situaciones, también las cosas son vistas conforme el cristal con el que se mire, pero lo cierto es que ya periódicamente son varias las familias que deben ser evacuadas ante la salida de cauce del Río San José. Ayer al mediodía culminó el proceso de retorno de los damnificados, el denominada operativo retorno. En esta oportunidad fueron 220 personas las afectadas directamente, 188 de los cuales fueron evacuados por el Comité Departamental e Emergencia y otros 42 que se autoevacuaron. Luego de haber alcanzado los 9 metros con 10 centímetros, el agua comenzó a retornar a su cauce. Así como en oportunidades anteriores, la experiencia no debe caer en saco roto. En esta oportunidad, también hay aspectos para reconocer y para mejorar. Fueron varios los días, en donde el SINAE siquiera sabía que San José, duplicaba la cantidad de afectados por las inundaciones, en ese mismo momento, y en Radio 41, en el programa de nuestro colega Hugo Robaina, el Intendente al ser consultado sobre posibles soluciones de fondo, decía que obviamente San José, es uno de los departamentos afectados, pero allí también señalaba que departamentos como Florida y Canelones "estaban peor". Seguramente eso tiene que ver con el cristal con que se lo mire, porque si pensamos que en ese momento había la misma cantidad de desplazados en San José, que en todo el resto el país, es difícil de entender como Florida y Canelones "estaban peor". Seguramente el baremo es otro distinto a la cantidad de personas afectadas. La posibilidad de realojar a esas familias, de intervenir en el río, de crear represas o diques en el "alto San José", los estudios de Españoles, Holandeses y de las facultades de la Universidad de la República, serán seguramente insumos, para definir ¿qué es lo que hay que hacer?. Es lógico pensar que cualquier solución posible, como lo señaló el propio Intendente, excede cualquier previsión presupuestal del departamento, por lo que la solución debe ser en conjunto. Para eso es necesario, poner el tema como prioridad, destinar recursos humanos y económicos a buscar una salida, y que todas las intenciones que se expresan mientras el agua cae, el río sube y los desplazados son nuestros titulares, no se los lleve el agua. Gobernar es decidir, entiendo, llegó la hora de decidir aun cuando la cota del río está por debajo de los 7 metros y esperemos que así permanezca por mucho tiempo más, hasta que se concrete una solución.

Publicidad Google