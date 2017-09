Ejecutivo pide anuencia a la Junta para utilizar préstamo del BROU para reparaciones de caminería tras los temporales

Falero pretende apelar al duodécimo, es decir un préstamo del BROU disponible para las Intendencias que le permitirían contar con un disponible que estiman entre 50 y 60 millones de pesos para atender los daños ocurridos por los temporales. Falero aseguró que de utilizarse se pagará "todo en febrero" El Intendente José Luis Falero, confirmó que en la pasada jornada se remitiría a la Junta Departamental el oficio por el que se solicita anuencia del Legislativo, para poder utilizar el "duodécimo del Banco República, que es una posibilidad que tenemos todos los Gobiernos Departamentales, que con la anuencia de la Junta, ante esta situación de afectación climática, para no tener que modificar la obras en ejecución. Nosotros pretendemos tener disponibles, ese duodécimo, por lo menos hasta el mes de febrero del año próximo, para no cambiar las obras que están en marcha…". Generalmente cuando no existen contratos firmados, las obras se postergan, pero en varias obras ya tenemos los contratos firmados y no queremos incumplir, pensamos que podemos llegar a necesitar ese duodécimo y queremos tenerlo disponible…", dijo el Intendente Falero. En esa línea, el jefe comunal dijo que los últimos dos temporales ocasionaron una serie de daños que van a necesitar de llamados a licitaciones para materiales, fleteros y posiblemente contratación de maquinaria. A la vez el Intendente informó que: "las opciones eran incumplir con los contratos y postergar las obras, y la otra era utilizar el duodécimo para no tener problemas de funcionamiento y poder atender esta situación de aquí a fin de año…" Falero explicó que "el duodécimo es un préstamo que está habilitado para las Intendencias, dentro del período de Gobierno, con anuencia de la Junta que te permite solicitar hasta la doceava parte de lo previsto en el presupuesto. Nosotros lo que tenemos comprometido de eso, es solamente una parte que salió con aquel fideicomiso de Ciudad del Plata que está financiado en varios años. Hay que sacar la diferencia, que lo realiza el Tribunal de Cuentas, aseguró Falero, quien dijo, "la idea es tener disponible, y en caso de ser necesario utilizarlo, no sacarlo a largo plazo sino pagarlo en febrero". Según los cálculos del Ejecutivo, el disponible se ubicaría entre los 50 y los 60 millones de pesos. Otro oficio El Intendente informó además que en estas horas se remitirá también a la Junta Departamental el oficio para la conformación de las cuatro Juntas Locales. Más allá del trabajo de negocación que en su momento fuera encomendado al Director de Descentralización, Dr. Sebastián Ferrero, y que como ya hemos infamado culminó con el acuerdo que permite la participación de varios partidos políticos, además de los dos representados en la Junta Departamental, orgánicamente es el Intendente quien debe solicitar la conformación y las designaciones, pero con la anuencia de la Junta Departamental. Es esperable que el asunto tenga un rápido tratamiento legislativo, ya que las dos fuerzas políticas con representación han reivindicado la importancia de estos órganos, y como decíamos han participado del acuerdo multipartidario.