Son 189 los evacuados en el Departamento Escrito por -- El nivel del río San José, se mantenía ayer en los 9 metros con 10 centímetros Según el pronóstico para las próximas horas, no se prevén lluvias para estas horas, lo que parece ser una noticia en el marco de las complejidades que se han registrado nuevamente en la Ciudad por la creciente del río San José. La otra buena noticia es que luego de mantenerse el aumento de sus aguas, en la jornada de ayer las 4 mediciones que realizó el Comité Departamental de Emergencia, indicaron que la cota se mantenía en 9 metros con 10 centímetros, ergo se encontraba estable y de mejorar las condiciones del tiempo, es esperable que las aguas comiencen a regresar a su cauce en las próximas horas. Más allá de estas "buenas noticias", no es menor el número de desplazados que la nueva creciente generó en los últimos días. Así como crecía el río, se incrementaba el número de afectados, llegando al cierre de esta edición a unas 189 personas afectadas en el departamento. 185 de éstas en la capital, y han sido alojadas en el Gimnasio de la Asociación Cristina de Jóvenes, además del Colegio Sagrada Familia, y ayer, se apeló también al Gimnasio del Club San Lorenzo. Todos los evacuados han estado recibiendo la asistencia del Comité de Emergencia y de todas las instituciones que la componen. Desde la alimentación hasta el cuidado de su salud. Por su parte, en Ciudad del Plata, fueron cuatro las personas que debieron ser evacuadas en la jornada de ayer, habiendo sido alojados en el Caif de Delta el Tigre. El Comité permanece en sesión permanente y trascendió que esta mañana se realizaría un nuevo encuentro en donde se evaluará la situación. Falero: "no lo podemos resolver rápidamente…" En el contexto de estas nuevas inundaciones, el Intendente José Luis Falero, dijo a los colegas de Radio 41 que la solución al tema es muy compleja, tanto para el realojo de las personas que viven en zonas inundables, como para intervenir en el cauce, en cualquier caso escapa a las posibilidades presupuestales del Gobierno Departamental. Concretamente señaló: "Se está dando más seguido, y eso nos hace pensar que debemos de buscar acciones en conjunto,. Sabemos de las políticas de Estado Nacional, con respecto a la construcción de viviendas, y también que San José, es uno de los departamentos, pero que hay otros que tienen quizás dificultades mayores, las inundaciones en Florida y Canelones, en este caso fueron superiores a las nuestras. En caso de poder lograr la construcción o la solución habitacional, para poder relocalizar a estos vecinos, podremos lograr algún número sí, pero no va a ser la solución definitiva. En cuanto al diagnóstico de cómo encarar la realidad del cauce del río, también son soluciones que tendrán que tener un respaldo nacional e internacional. Nosotros más allá de seguir avanzando en los estudios, cualquier intervención supera la realidad presupuestal de nuestro Gobierno…". Falero aseguró luego que se está trabajando para la adquisición de un terreno, para que "en caso que el Ministerio de Vivienda pueda en algún momento contribuir a San José con algún plan de viviendas para inundados, tener el terreno, pero no es un tema que podamos decirle a la gente que pueda ser en forma inmediata…", aseguró el Intendente

