Giménez pone en duda que el retiro de la escollera se concrete a tiempo

El responsable del Municipio de Ecilda Paullier procurará que se concreten las instancias de diálogo prometidas, para conocer proyecciones de la intervención y asegurar navegabilidad El Alcalde de Ecilda Paullier, Leonardo Giménez, procurará generar las instancias de diálogo que fueron comprometidas, pero que por el momento siguen sin concretarse, entre todas las partes involucradas en el histórico conflicto creado por la instalación primero, y recientemente, por la decisión de retirar parcialmente el espigón en Boca de Cufré. En las últimas horas, el Alcalde Giménez, expresó a los colegas de NC3 (Noticias Canal 3) su preocupación por la incidencia que los trabajos que lleva adelante la empresa Miller para el retiro de parte de la escollera, pueda tener en la próxima temporada. El Alcalde, puso en duda, (aun asumiendo no ser un entendido en la materia), que la empresa pueda completar los trabajos antes del comienzo de la próxima temporada, para la cual señaló ya se está comenzando a trabajar, textualmente dijo: "desde la óptica de alguien que no conoce, no nos queda claro si las obras van a estar prontas para el verano. La sensación es que no". Posteriormente señaló que: "el retiro de los 140 metros del espigón está prácticamente completado y que la empresa trabaja ahora en la reducción de su altura (…) Hoy en día está casi a nivel de río". Paralelamente y si bien reconoció que en los últimos tiempos no se ha conocido alguna situación de embarcaciones que hayan tenido complicaciones, de todas maneras hay muchos aspectos de la intervención que ameritan ser explicados y tener la información, motivo por el cual insistirá a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para concretar una mesa de diálogo, así como también mantendrá un contacto con representantes de la empresa para conocer en profundidad la actualidad y sobre todo las planificaciones prevista para el futuro. Como se ha señalado muchas veces desde las instituciones del Balneario, y las autoridades departamentales, se pretende asegurar la navegabilidad del arroyo Cufré, elemento este que ha sido trascendente para el desarrollo turístico del lugar.