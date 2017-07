Se solucionó conflicto con el SUNCA Escrito por -- Construcción en Lifan Un diferendo por el despido de tres trabajadores que estaban trabajando en la construcción en el predio de Lifan llegó a su fin este viernes. Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores continuarán trabajando en la empresa, lo que desactivó el conflicto generado con el SUNCA en la empresa Lifan. Los trabajadores habían denunciado problemas de seguridad e higiene como también que estaban registrados en Industria y Comercio, dentro del rubro automotriz, y no en el de la construcción como debería, sostiene el gremio, dado que los funcionarios estaban construyendo catorce apartamentos para personal extranjero afectada a la fábrica de automóviles, Estos trabajadores habían hecho saber su disconformidad por lo que fueron despedidos, según informó el gremio.

Tras una primera instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no se había alcanzado ningún acuerdo, dado que desde la empresa no se reconocían ciertas normativas vigentes actualmente, e incluso, en determinado momento se estaba cerca de una solución pero los representantes de la automotriz desestimaron tal posibilidad, según fuentes sindicales. Esto motivó el descontento aún mayor de los representantes del SUNCA, que dieron un plazo hasta el viernes a la mañana para que la empresa presentara una solución, antes que se recrudecieran las medidas de lucha. Se había planteado paros y enlentecimiento de tránsito como alguna de las acciones a tomar. Finalmente, en la segunda reunión en la Dirección Nacional del Trabajo, las partes llegaron a un acuerdo con la intervención de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tal sentido, los tres trabajadores que habían sido despedidos, volverán a trabajar con todos los derechos correspondientes, sin ningún tipo de pérdida de acuerdo a lo informado. Además se plantearán charlas sobre seguridad, necesarias para el desarrollo de las tareas de construcción que se llevan adelante en la planta, al tiempo que se tomarán medidas para mejorar las condiciones higiénicas en la obra. El próximo lunes, a las siete de la mañana se realizará una asamblea en la planta para informar acerca de estos acuerdos alcanzados en la oportunidad.

Publicidad Google