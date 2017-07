Falero defendió sistema de ingresos y designaciones directas

Tras conocerse la respuesta al pedido de informes realizado por el edil del FA Pablo García, sobre los ingresos a la Intendencia, se supo que el 60% ingresaron por designación directa. Además se confirma ingreso de familiares de jerarcas. La respuesta a un pedido de informes realizado por el coordinador del Frente Amplio, Pablo García (711) ha generado cierta repercusión en los diferentes medios, pero es justo decir que solamente sirvió para oficializar datos que eran secretos a voces en la capital josefina. Las dudas planteadas por parte del legislador de izquierda, estaban vinculadas al ingreso de funcionarios a la Intendencia de San José. La cantidad, las formas de selección y también es justo decirlo el grado de vínculo y/o parentesco que los nuevos funcionarios tienen con algunos jerarcas de la propia Intendencia. La respuesta concreta del Ejecutivo, señala que en el último año, al menos desde mayo 2016 a junio 2017, se han registrado 88 ingresos a la Intendencia, dos de los cuales son los directores de Descentralización; y Gestión Ambiental y Salud, Sebastián Ferrero y Yarwynn Silveira respectivamente. Este agregado es casi intrascendente ya que se trata de dos cargos políticos y de particular confianza del Ejecutivo. Además la respuesta señala que casi el 60% de los ingresos, concretamente 52 funcionarios, se dieron por designación directa del Ejecutivo. Además de los directores antes mencionados se confirman los ingresos del ex dirigente del FA Pablo Daguerre, con responsabilidades en Kiyú y del ex edil nacionalita Marcelo Oheler, en Ciudad del Plata. Conforme la respuesta del Ejecutivo, el resto de los ingresos se dieron 10 por oposición y mérito, 8 por convenios con INAU, 9 por sorteo y concurso, 6 por concurso, 1 pase en comisión, 1 por convenio con Chanaes y 1 cargo electivo. Conforme además la información proveniente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Intendencia josefina finalizó el año 2016 con 797 funcionarios: 418 presupuestados, 282 contratados permanentes, 68 zafrales y eventuales, 8 becarios y 19 pasantes. La lista de nombre recibida por el edil frenteamplista, permite confirmar que al menos en cinco casos se trata de funcionarios que tienen un cercano vínculo de parentesco con jerarquías de la Intendencia. El Edil García, expresó además públicamente que "entendemos que es una falta grave por parte del Ejecutivo Departamental, por esta designación de cargos, que ya habíamos denunciado en la Junta Departamental, tanto nosotros como Alianza Nacional".Señaló además la necesidad de generar políticas reales para permitir la igualdad de posibilidades para el resto de la población. García enfatizó que no cuestiona que las instituciones públicas generen ingreso de funcionarios si los entiende necesario, pero "sí nos oponemos a que se realice por designación directa, y no realizando un llamado abierto que posibilite la posibilidad de participar a todos los ciudadanos que estén interesados…" La respuesta pública Además de responder el pedido de informe en forma oficial e institucional, al ser consultado en las últimas horas sobre esta información, Falero contraatacó: "Lo dije una y mil veces, no sé como decirlo. San José tiene desde siempre la opción de distintas formas de ingreso de personal. En forma directa, en forma de sorteo, dependiendo el tipo y la categoría de vacantes que tengamos. Eso es desde siempre, no hay nada nuevo. Lo que sí hemos sido cuidadosos de no aumentar el número, es lo que hemos hecho. Me extraña que Pablo García, de la fuerza política de Gobierno, esté preocupado por estos temas, a mi me preocuparía que aumentáramos el número de funcionarios. Ahí si me preocuparía. Estamos cumpliendo con el estatuto, no estamos generando más empleo, nos somos de las empresas públicas del Estado que han multiplicado varias veces el número de funcionarios, por el contrario tenemos el mismo número de siempre. Somos la Intendencia con el rubro cero (retribuciones personales) más bajo de todo el país y lo vamos a seguir siendo. Los ingresos además, se van a seguir dando dentro de lo previsto en el estatuto, sin incumplir en nada lo que tenemos permitido…"

Más adelante el Intendente sentenció que: "para los cargos que llevan concurso, tiene concurso, y los que no tienen concurso, como todo en el sistema político, hay un número de gente que uno entiende conveniente que esté, porque conoce su funcionamiento y que todos tenemos el derecho de acudir a ellos; que además quiero dejar claro que el Intendente no ingresa para dejar efectivos, los que han entrado son zafrales o contratados, o sea que si viene otro que no funciona o no le interesa que siga, lo puede hacer, que eso quede claro y que el sistema político puede estar tranquilo que no metemos gente para que quede definitivamente. Los poquitos que ingresamos lo hacemos con ese sistema que es el de siempre, pero que es "mejorado", porque hoy sí hay muchos más concursos de los que habían antes…"