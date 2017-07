Pacientes con VIH-SIDA La meta es bajar la discriminación

Mujeres en Acción Positiva Se desarrolló en el Espacio Cultural una actividad sobre Infecciones de Transmisión Sexual, haciendo foco en el VIH SIDA. Bajar la discriminación es una meta. Con la organización del Grupo de Mujeres en Acción Positiva se realizó una jornada de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Espacio Cultural de San José.

Distintos profesionales expusieron acerca de diversas ponencias que hacían a la programación establecida para el evento médico.

Más allá del VIH, otras enfermedades estuvieron sobre la mesa, como la gonorrea o los tipos de hepatitis que también son transmitidas por vía sexual.

Desde la organización se hizo mucho hincapié en trabajar en bajar los índices de discriminación que se da en muchos casos, dese los servicios de salud hacia pacientes con alguna de estas patologías, sobre todo el SIDA.

En tal sentido, esa discriminación se da tanto a nivel particular, como también en los prestadores de salud, que en muchos casos obligan a que las personas afectadas opten por atenderse en otras ciudades o departamentos.

Cabe señalar que otro de los aspectos que se abordó es en la concientización de las infecciones y el cuidado para evitar el contagio. Hoy, el promedio de vida de una persona diagnosticada con VIH tiene una expectativa de vida muy similar a una persona que no tiene el virus, lo que habla que perfectamente se puede convivir con una persona con SIDA, sin la necesidad de discriminarla.

En San José también se han detectado casos de pacientes que han sentido ese rechazo desde personal de la salud, por lo que ha optado por hacerse controles o continuar tratamientos en otras ciudades dentro del departamento como fuera del mismo.

Desde la organización se persigue la finalidad de terminar con este tipo de situaciones, al tiempo que se busca que la ciudadanía tenga en cuenta los métodos para cuidarse y evitar contraer cualquier tipo de Infección por Transmisión Sexual