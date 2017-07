Alumno de Escuela 96 de Delta con meningitis Escrito por -- Se aplicó el protocolo de salud Un niño que concurre a la Escuela N° 96 de Delta El Tigre fue diagnosticado con Meningitis por lo que se tomaron las medidas de precaución La notificación que un alumno de la Escuela N°96 de la zona de Delta El Tigre se dio ni bien comenzada la semana de vacaciones que los niños de primaria tuvieron en este mes de julio. Inmediatamente conocida la noticia, las autoridades del centro escolar pusieron manos a la obra con el protocolo de salud establecido para casos de esta naturaleza, con la complicación extra que se trató de una semana donde los chiquilines no estaban en el centro escolar. La medida a adoptar en estos casos es la de suministrar a los compañeros de clases del niño diagnosticado el antibiótico indicado para evitar que haya contagio y puedan enfermarse, por lo que hubo que localizar a cada uno de los estudiantes para poder suministrarle la medicación, al tiempo que se informó a los padres de estos, sobre la situación para no generar alarma entre éstos.

Puntualmente según se supo desde la Dirección Departamental de Salud, dos niños, familiares entre sí, presentaron síntomas que hacían pensar en que podían estar enfermos, y a uno de ellos fue a quien se le diagnosticó, aunque por precaución se aplicó el protocolo a las dos clases involucradas.

Hubo un intenso trabajo del equipo de dirección de la Escuela como de la Inspección Departamental para poder localizar a los compañeritos y sus respectivas familias a fin de poder abordar el tema de la forma dispuesta por el Ministerio de Salud Pública.

Una vez logrado el objetivo, se informó por parte de la Dra. María Noel Battaglino a los padres sobre datos específicos de este caso en particular y la enfermedad en general.

Cabe destacar que el niño diagnosticado con meningitis evolucionó favorablemente por lo que en estas horas estaría recibiendo el alta médica, al tiempo que las clases en los grupos que debieron ser atendidos retomaron las clases esta semana sin ningún contratiempo.

