Obras en casa de la cultura avanzan a buen ritmo

Tras la reunión del Gabinete en la jornada de ayer, el Sub Director de Cultura de la Intendencia, Dr. Fernando Menéndez, informó que las obras que se viene desarrollando en la Casa de la Cultura se vienen cumpliendo a buen ritmo. Al ser consultado el jerarca particularmente por esta situación, destacó: "van muy bien, se están encarando varios espacios a la vez porque no era solamente lo que son propiamente los salones, pero podemos anunciar a esta altura que ya uno de los salones que da hacia el frente del edificio, quedó terminado, y es justamente uno de los más utilizados. Ya estamos encarando otros dos salones, pero hay otras obras que no se ven tanto como los salones, como es el trabajo en el patio interior, los techos que se encararon, la red de desagües tanto los del techo como los que se encuentran por debajo del patio. También vamos a encarar la sala de profesores y los baños…" Lamentablemente señaló, "queríamos aprovechar más el receso de las vacaciones de julio", pero el tiempo no lo ha permitido, pese a que se sigue trabajando a buen ritmo. Destacó que a batería de baños debería terminarse en los próximos días, así como también el trabajo en los techos que permite evitar filtraciones que generar deterioro. Estamos muy contentos porque se viene trabajando muy bien, y se ha logrado coordinar para que ninguna de las múltiples actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura fuera afectadas por las obras", cerró diciendo el subdirector Intervención en Club de Patín y Hocjey En el mismo marco, Menéndez informó la definición de desarrollar una intervención en los ex galpones de la APL, en donde viene funcionando el Club Maragato de Patín y Hockey. Según explicó, "proyectamos pintar esas instalaciones, que tiene una superficie desafiante para ser intervenida. Nos hemos reunido con la Asociación de Plásticos de San José desde principio de año, y con quienes hemos encarado una serie de proyectos. En ese marco, surgió la inquietud del Club de realizar una intervención. Se lo propusimos a los artistas plásticos, y en las últimas horas definimos entre todos por uno de esos proyectos. Nos parece además que es una nueva intervención que complementa lo que se viene realizando en el Barrio Las Palmas, con las obras en la Avenida Larriera y con la intervención en el muro del Estadio…" Explicó además que si bien el proyecto elegido es uno, la idea es que participen en la intervención la mayor cantidad de artistas posibles, por lo que se ingresa ahora en una etapa de coordinación. Ponderó además que la idea y la necesidad parta desde la sociedad civil y que se pueda concretar con el apoyo de la Intendencia.