No habrá Juzgado Letrado para Ciudad del Plata

En esta Rendición de Cuentas no se incluye El Edil Héctor Silvera expresó públicamente su preocupación que le ha generado la Rendición de Cuentas que se encuentra a estudio de los legisladores Nacionales. Dicha desazón se generó al ver que en la rendición no se encuentra incluida la solicitud que realizaron junto a los diputados Walter de León y Ruben Bacigalupe, luego de que a mediados del año 2016, se reunieron con el Presidente de la suprema Corte de Justicia Dr Ricardo Pérez Manrique, donde le trasladó la necesidad que ciudad del Plata tiene al no contar con un Juzgado letrado. Según Silvera "su respuesta fue que los juzgado se crean a través de leyes, me recomendó que una de ella podía ser que los diputados solicitaran al Ejecutivo que se incluyeran en la próxima Rendición de Cuentas. Luego de esa instancia en una de las media horas previas del año 2016, llevé el tema al seno de la Junta departamental, y solicité que la versión taquigráfica de mis palabras llegaran a los mencionados diputados.

En diciembre del año 2016 los legisladores enviaron la petición al Ejecutivo Nacional para que dicha solicitud se se tuviera en cuenta y se incluyera en la rendición de cuentas que hoy está a estudio del parlamento Nacional" dijo el edil.