Primó el acuerdo y Vassallo fue proclamado Presidente de la Junta Departamental 2017/18

Se cumplió en la noche de ayer, la sesión extraordinaria de la Junta Departamental, en donde se ponía a consideración la integración de la nueva mesa del Legislativo para el período julio 2017- Julio 2018. Si bien gran parte del debate político por la nominación del edil de la lista 50 Danilo Vassallo ya se había dado en forma pública, permanecían algunas cuestiones que faltaban develar. La posición de la Bancada del Frente Amplio, que hasta pocos minutos antes de la sesión no había llegado a un consenso, y de hecho las posiciones estaban sumamente ajustadas. Algunas posiciones negativas como la de la edila Mariana De Los Santos, y otras que se conocían positivas como la del Frente LiberSeregni. Lo cierto es que la bancada opositora resolvió mantener el acuerdo alcanzado en el comienzo de la legislatura, acompañando la designación de Vassallo, propuesto por la lista 50, que lidera el Diputado Ruben Bacigalupe. Otro aspecto era conocer el balance que realizaría la hasta ayer Presidente de la Junta Adriana Etchegouimberry, integrante de Alianza por San José, quien fue acompañada en la mesa por los ediles Germán González (MPP) y Ángelo Panzardi (Sumate).

Etchegoimberry: «impronta de austeridad»

La presidencia de Etchegoimberry

Luego de las formalidades del caso, durante su discurso de despedida como presidente de la Junta Departamental, Etchegoimberry destacó su "impronta de austeridad y orden, como corresponde cuando los dineros que se manejan son de los ciudadanos. Se realizaron prácticas de buena administración, organizando gastos y dando prioridades…". Ponderó que se cumplió "con un compromiso asumido hace más de 20 años", haciendo referencia a la terminación de las obras de techado de las cocheras del edificio Torre de la Junta, "comenzando justamente por un compañero de Alianza Yarwynn Silveira". Además hizo referencia al mantenimiento del edificio, concretándose obras importantes. La incorporación de tecnología de avanzada. Pese a esas inversiones señaló que se registró un ahorro importante en el gasto de los servicios públicos destacándose entre otros más de un 30% de reducción en el gasto institucional de la telefonía celular. Se redujo la utilización del "coche oficial" en un 90%, utilizándose en el primer semestre el 43% del presupuesto asignado y el 37% en el segundo semestre. Previamente la dirigente nacionalista hizo entrega a la corporación de un documento elaborado por los técnicos de su sector, como un aporte a la actividad legislativa. Se trata de "un texto ordenado de las normas presupuestales y tributarias vigentes, ordenadas actualizadas al mes de marzo de 2017". "Se trata de un documento de apoyo para la actividad legislativa, porque se encuentran allí, todas las normas presupuestales y tributarias vigentes, aplicables a la Intendencia Departamental de San José, la última actualización se concretó en 1988…".

La votación

Como está previsto, la votación para la designación de los integrantes de la nueva mesa, se realiza con votación nominal. Allí se develaría entonces, la posición adoptada por la bancada del Frente Amplio, pese a que con la posición adoptada por Alianza por San José, los votos para asegurar el nombre de Vassallo estaban. En esta coyuntura se destaca que el Frente Amplio, incluso De los Santos acompañaron con su voto la investidura de Vassallo, destacando en algunos casos , como por ejemplo, el edil Humberto Grenno (PCU) o Adriana Viña (Casa Grande) que se votaba por disciplina partidaria. Lo mismo señaló la presidente saliente Adriana Etchegoimberry, quien manifestó que votaba a Vassallo para cumplir con el acuerdo previo. Tras la votación, y la edila De los Santos fundamentó su voto, reivindicando su posicionamiento político. De la forma esperada, DailoVassallo fue electo presidente y las edilas Mirta Serena (FLS) y Susana Gásperi (Alianza) ercibieron los votos para ocupar las vicepresidencias de la corporación.

De los Santos: "la política es elección"

La posición era conocida, pero pese a esto la legisladora socialista reflexionó sobre el proceso que llevó a la designación del edil de la lista 50. Textualmente dijo: "La política es elección, cuando la gente elige a sus representantes lo hacen para que elijan cosas. La gente eligió a los diputados y senadores para elegir muchas cosas, ellos y ellas eligieron aprobar una ley que aseguraba una mayor equidad en el sistema político. Mucho antes en el tiempo, hace 106 años, mi partido comenzó a reclamar el voto de las mujeres, en aquel momento fue minoría, pero hoy en el 2017 el principal partido político del país, el Frente Amplio, decidió el sábado pasado que todas las listas a cargos electivos sean partidarias. Hace dos años venimos denunciando a quienes violan la ley de cuotas, no es sólo una lucha por la equidad: es una lucha también contra la corrupción de las normas.

La política es elección. Hace dos años elegimos hacer un acuerdo para repartir responsabilidades en la Junta Departamental. Por disciplinas partidarias y posibilidad de acuerdos caídos, hoy el sistema político de San José eligió. Le pareció mucho más importante un acuerdo político que evitar la premiación de alguien que violó una ley. Algún edil me propuso en la radio que no debía entrar a sala en el día de hoy, quien lo dijo debe sentirse muy importante. Afortunadamente aquel socialista al que hace 106 años le pidieron lo mismo, no hizo caso y fue al Parlamento a pedir que las mujeres tuviéramos la posibilidad de votar. La política es elección. Hoy elijo preguntar a todos y todas los y las que estamos en este recinto, si es más importante un acuerdo entre partidos políticos o el respeto de una ley, cualquiera sea. Hoy elijo preguntar si está bien poner en una lista a una mujer únicamente para que su suplente varón ejerza. Y que encima públicamente plantee que se debe a que tiene "perfil de secretaria". Sé muy bien que la mayoría de quienes integran la Junta piensan que todo esto no está bien. Sé que no estoy sola, como lo demuestran las variadas declaraciones de apoyo de estos días. Sé que aunque no soy tan importante, todavía hay esperanza...»

Vassallo:

«Mucha seriedad, mucho diálogo y dedicación…"

Después de varios años en la actividad política, el edil Danilo Vassallo, asumió por primera vez como presidente de la Junta Departamental. El legislador, como es de uso, dejó también un mensaje, ya en el comienzo de un nuevo período de la XLVIII Legislatura.

Vassallo dijo: "no puedo dejar de reconocer que cuatro días antes de un 30 de junio de hace 17 años, fue la última vez que ingresé a la casa de Renán Peraza, y voy a recordar siempre las palabras que me dijo: "mientras puedas mantené esta agrupación viva, que es algo muy importante para el departamento de San José y siempre por la misma senda, atendiendo a todas las personas por igual sin importar el partido político que sean. Pero por sobre todas las cosas la tolerancia y el respeto, sobre todo en los momentos más difíciles..." Agradeció luego al Diputado Bacigalupe con quien dijo: "hemos tenido que tomar decisiones de las buenas y de las malas, que a veces hay que tomar en política, pero siempre por el hecho de mantener una agrupación que para nosotros es un tesoro…". "hay ediles buenos, malos, regulares y excelentes, en todas las legislaturas pasa, ya que son todas diferentes. Pero entiendo que lo más importante siempre es mantener la institucionalidad en el órgano que representamos. Defendiendo la institución defendemos la gestión de los ediles…". Se comprometió a tener una presidencia ecuánime con los ediles de todos los partidos, pero adelantó que "lo voy a hacer en el marco de este librito que tenemos todos, que es el reglamento, que es el que tenemos que llevar adelante para poder mantener la seriedad y el respeto en sala…"

Más adelante destacó que entiende: "que lo más importante es llegar a consensos en los temas que le hacen bien a la ciudadanía, por lo tanto, (dijo refiriéndose al Falero), señor Intendente me ofrezco para dar mi apoyo, mi conocimiento y mi diálogo con los ediles para sacar todos los temas que el Ejecutivo crea conveniente y que entienda que son en beneficio de la gente…". Finalizó asegurando, sobre todos "a los que me han votado con ciertas reservas, que van a ser todos tratados con la misma seriedad, el mismo respeto y el mismo cariño…