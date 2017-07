El mismo, pero en un nuevo comienzo

Sábado 15 de julio: Recital de Jorge Nasser en el Macció

Por Rossana San Martín Cruxén.

El sábado 15 de julio, a las 21 horas, se presentará Jorge Nasser en el Teatro Macció, en un show "sin red". Estará él, su guitarra u otros instrumentos, y algunas proyecciones. Durante más de tres décadas, casi siempre ha estado acompañado por otros músicos. Este show tiene algo de catarsis y de "stand up", ya que hará relatos sobre las canciones. Atenderá los pedidos de la gente, que también podrá acompañarlo cantando algunos temas. El show 3.0 (2015), recibió premios, él fue declarado Ciudadano Ilustre. Se hizo el documental "El camino de siempre" sobre su vida. Todo fue de un alto perfil. Así lo expresó el artista en la rueda de prensa realizada en el Macció el pasado jueves. Ahora viene un giro o contracara. Conversamos con él sobre esta nueva etapa de su obra, y su disco con nuevos colores musicales. Cantará algunas de esas canciones en este show. Se presentará también la maragata Clarisa Prince. Jorge valoró mucho el trabajo de esta artista en el grupo musical "Orgánica". Platea: $400. Cazuela $250. Paraìso: $180.

Autenticidades

_ ¿En este show tan íntimo, qué temas van a aparecer?

_ Algunas de las primeras canciones. "Era el mismo" fue mi primer disco. Ese álbum está en "Spotify web player", porque Sondor lo subió a ese sitio web. Alguien me acercó una filmación del único concierto que di presentando ese álbum con otros músicos, en la Sala de Teatro del Anglo, en Montevideo. Fue el 28 de diciembre de 1984, el "Día de los Inocentes" (risas). Era el primer concierto de mi primer álbum. Era muy joven. Abrí el show «3.0» con "Era el mismo". Increíblemente a algunas canciones de ese disco ya las había olvidado y al ver en la filmación las posiciones que hacía en la guitarra, empecé a recordar.

_ ¿Cuáles te gustan más de ese disco, además de "Era el mismo"?

_ El candombe "Tiembla el alma", que fue un éxito en los "Candombailes" de aquella época, por ejemplo en el Atenas. También la canción "Tema para la ciudad del mismo nombre", que escribí para Buenos Aires. En ese momento iba a Buenos Aires y volvía a Uruguay. Viví en Buenos Aires hasta 1987 en ese permanente vaivén. Mi hijo Francisco dice que esa canción es increíble.

Siempre había visto a ese disco como un primer intento…

_ A menudo les pasa eso a los artistas con su primera obra. También a los escritores…

_ Pero me "amigué" con esas canciones. Todo este proceso de los 30 años de mi carrera, me ha servido para eso. Hay unas canciones fantásticas y me gustó cómo sonaba la banda. Yo le encontraba muchos defectos, pero…¡ era real!

Época de génesis de artistas de fuste

_Te acompañaron varios artistas en ese show. ¿Quiénes?

_ Un seleccionado importante… Jaime Roos, Alberto Magnone en piano, Gustavo Echenique en batería, [Carlos] Boca Ferreira en percusión. Eran los que tocaban en los discos de Jaime, porque integraban su banda. En un momento había una cuerda de tambores, con los mejores. Ahora ellos son "próceres" de la cultura afro.

En ese show los teloneros fueron "El Cuarteto de Nos",Mandrake Wolf…

_ ¡Parece chiste! (risas) ¡Fue una génesis de grandes artistas!

_ Sí. Fue una nueva generación de artistas que surgieron en aquel momento del "destape uruguayo". Se habla del "destape español"… Las elecciones nacionales fueron en el '84.

Otro pase de magia musical y… nuevas creaciones

_ Era la salida de la dictadura cívico-militar de nuestro país.

_ Los años transcurridos desde esa época hasta ahora, me permitieron "hacer un moño". Me amigué con todo y eso posibilitó crear este álbum que saldrá a la luz. Estoy trabajando en aproximadamente 14 canciones, pero no sé cuántas serán al final. Hay varias coautorías. Es algo colectivo desde su base. Hice un tema con Mandrake Wolf, otros con Nico Román. Nico es el bajista que me acompaña habitualmente y toca también en "Los Prolijos". Otros amigos me ayudaron a cantar y a componer. Hubo una etapa cerrada con el moño de un "3.0" de lujo.

_ "3.0" gustó mucho…

_ Fue un show largo, intenso. En San José tuvo un capítulo alucinante con Roberto Rodino y yo tocando el bajo. La crítica y la prensa fueron a ver "3.0" en el Teatro Solís, en el Auditorio del SODRE. Y todos los que me vieron pensarían… ¿Y ahora… qué? En el diario "El País" se mencionaba que recorrí blues y otras etapas, y se preguntaban eso. Yo no tenía respuestas. Ahora pasó un año y como por arte de magia estoy en otro disco.

_ La música es una fuente inagotable, como un maná…

_ Yo formo parte de un río musical, que nunca pasa dos veces por el mismo lugar. Llega al mar, hay una tormenta, se condensa en una nube y vuelve al mar. Es un ciclo que tiene que ver con la tierra, de la que somos frutos.

_ Dices que este recital será diferente, pero hemos vivido muchos shows intimistas en el Macció.

_ Este es un Teatro que genera eso, pero en este caso, solo es eso desde que arranca. Es sin red… (se ríe). No es preparado como otros. Subo sin previsión.

_ Sabemos que en general planificas en detalle tus shows.

_ Era un tipo muy estructurado, me importaba mucho que mi palabra, mi música, estuvieran controlados por mí. Era casi obsesivo.

La bandera triunfante de las milongas

Cuando me jugué por las milongas, quise llevar esa música al lugar en el que está hoy, si se quiere. En el momento en que empecé a tocarla, años atrás, no tenía este nivel.

_ Fue una bandera que levantaste y lograste lo que querías.

Fue la última bandera que agarré. Con el 3.0 la dejé. Me metí en los festivales de folclore, fui con un look nuevo, algo renovador y provocador. Eso generó canciones, discos, público, emociones… y valió.

Ahora se abre un capítulo nuevo, con el tipo solo, frágil, perfectible, con muchos defectos a la vista.

_ Tu precioso disco "Efectos personales" también tenía algo de eso.

_ Nunca me defrauda porque es muy poético. También ingenuo, en el buen sentido de la palabra. Es de alguien que está loco por decir algo y de esa manera. A nivel de factura técnica, parece un "demo". Tomó forma cuando lo masterizó en Buenos Aires Mario Breuer, famoso ingeniero de sonido de la Argentina. Fue ingeniero de sonido de Charly García y del rock. Ya me conocía de mi etapa de rock. Años después masterizó mi disco "Pequeños milagros". Le dije entonces: "Fuiste el primero que escuchó aquel disco que me cambió la vida. Me dio una carrera." Me contestó: "No entendía nada esa música que estaba escuchando, porque no se conocía en Argentina ese tipo de milongas." "Efectos personales" es un disco muy vigente…

"El camino de siempre": Road movie de interiores de Jorge Nasser

_ Hablemos del documental sobre tu vida "El camino de siempre- De la Aduana a Nashville", de Julio Sonino.

_ Es un documental con estilo de "road movie" o "bioepic", porque cuenta mi vida. Tiene 1h 20m de duración, estándar para que vaya a los festivales de cine.

_ ¿Cuándo va a los festivales?

_ Se estrenó en Uruguay y en octubre va a Miami. A Argentina, en noviembre. Ahí empieza a dar vueltas… Es la visión de un amigo sobre mí. Hace foco en mis lugares poco conocidos.

_ Tu padre y tú en la Playa Honda…

_ Sí… Fue desde la entraña. Le conté lo vivido durante la dictadura cívico-militar de nuestro país, que



me agarró con 16 años. Es poco conocido cómo me las arreglé para vivir. Saben que yo iba con mi viejo a la Playa Honda, pero poco más. Me fui a la Argentina y se muestra qué hice allá, antes de ser músico. Hay una zona oscura sin fotos, porque no era conveniente sacárselas. Podía ser un documento para que te persiguieran. Mi familia tenía un compromiso político y yo también. En la película está explicado. Va a fondo en dos o tres problemas personales que creo que terminan de completar la pintura de Jorge Nasser.

_¿Te quedaste contento con esas pinceladas?

_ Sí. Es entretenida, pequeña, creíble y no es un panegírico a Jorge Nasser. Le pedí todas esas cosas y se cumplen. Va al hombre, al ser humano. Revela a Jorge Nasser niño, muchacho, hombre. Indaga desde adentro mi enfermedad del año 2011.

Éramos él y yo viajando en un auto. En un documental no sabés si estás actuando o no. Eso se resolvió de una forma maravillosa. No sentí la cámara.

La música está muy buena, se ven paisajes increíbles y está bien filmada… También se cuenta el vínculo entre Julio y yo. Él fue el director del video "El candombe de la aduana". El padre de Julio era el director artístico de Canal 4. Habla de Omar Gutiérrez... Es toda una visita a la parte de adentro de Jorge Nasser.

_ Interiores… Por eso tu próximo disco debería titularse "Existencial", como sugeriste en la rueda de prensa.

_ Eso me dijo Mauricio Martínez,el productor, cuando escuchó esa canción. Tal vez la cante cuando venga el sábado 15 al Macció...